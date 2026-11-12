新北國中生持剪刀傷人案 被害高中生救治無效死亡

新北市9月底遭同校學弟以剪刀刺頸重傷的黃姓高中生，經醫院1個多月全力搶救後，仍不幸於11日深夜10時宣告不治。行凶國中生經法庭審理，9月已裁定收容。

相關知情人士深夜表示，死者黃姓學生是瑞芳區某私立中學高中部學生，今年9月24日與同校的徐姓國中部學生，於校外瑞芳區民生街發生衝突。徐男涉嫌持路旁商家（麵線羹攤位）的剪刀，刺向黃男頸部主動脈及左骨下動脈。

該次衝突造成黃男當場呈現OHCA（到院前無呼吸心跳）狀態，經救護人員現場CPR（心肺復甦術）急救，送基隆長庚醫院救治後，於加護病房救治至今。據了解，黃男11日深夜10時許，搶救無效，醫院宣告死亡。

涉案國中生在犯案後，自行前往瑞芳派出所自首。9月24日行凶的徐姓學生由警方移送基隆地方法院少年法庭處理。經地院審理後，翌日（25日）裁定收容，送台北少年觀護所。