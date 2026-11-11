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影／5案通緝犯竹山拒捕狂飆！沒想到敗在塞車 棄車逃跑仍被逮
南投縣竹山市區10日晚間上演警匪追逐戰！36歲廖姓男子因竊盜、偽造文書等案件背負5案通緝，開車在市區出沒時遭巡邏員警發現，沒想到他拒絕攔查，反而加速狂飆，直到遇上車陣才棄車逃逸，最後仍被員警追上，在路旁輪胎行附近壓制逮捕，警方還在車內查獲疑似毒品及吸食器。
竹山警方表示，廖嫌因竊盜、偽造文書等案件共有5案遭通緝，10日晚間開車行經竹山市區時，被巡邏員警發現並尾隨。廖嫌疑似察覺行蹤曝光，不但沒有停車接受攔查，反而加速逃逸，警方隨即展開追緝。
雙方一路追逐至市區，廖嫌因遇上車陣、車輛無法繼續前進，索性棄車逃跑。員警見狀立即下車追捕，雙方在街頭展開追逐，最後在路旁一間輪胎行附近攔截廖嫌，將他壓制逮捕，結束這場追逐戰。
警方隨後搜索廖嫌車輛，查獲毒品吸食器及裝有不明粉末殘渣的袋子，廖嫌接受毒品唾液快篩也呈陽性反應。警方指出，廖嫌除原有5案通緝外，另涉及毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，訊後依法移送南投地檢署偵辦。
警方提醒，毒品可能影響駕駛人的判斷力與反應能力，毒駕不僅危害自身安全，也可能危及其他用路人，將持續加強巡邏及查緝，防止毒駕危害道路安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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