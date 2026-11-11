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北市酒毒駕累犯名單 警方公布10月計22人

中央社／ 台北11日電

貫徹「酒駕零容忍、毒駕零寬貸」執法決心，台北市警察局交通警察大隊今天公布酒（毒）駕10月份累犯名單，其中毒駕累犯者計8名，酒駕及拒測累犯者14名，共計22名。

交通警察大隊透過新聞稿表示，台北市交通事件裁決所已公告第96次酒（毒）駕及拒測累犯名單，其中毒駕累犯者有8名，酒駕及拒測累犯者有14名，合計22名，並配合裁決所於官網公告累犯名單，透過資訊公開與社會監督，提升嚇阻效果。

統計今年1月至10月，共計取締酒（毒）駕9182件，其中酒（毒）駕累犯計502件。交通警察大隊說，依道路交通管理處罰條例第35條第3項及第5項規定，酒（毒）駕及拒測累犯者，除公布姓名、照片等個資外，將面臨高額罰鍰且無上限，酒駕者並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照。

另外，毒駕者，初犯即處汽車新台幣15萬元、機車12萬元、拒測27萬元，累犯並每次再加罰9萬元、拒測累犯並再加罰18萬元且無上限，車輛並均沒入、駕駛執照並吊銷。

交通警察大隊表示，為貫徹「酒駕零容忍、毒駕零寬貸」的執法立場，呼籲民眾酒後或施用毒品後駕車，不僅危害自身安全，更可能危及其他用路人生命、身體及財產安全，切勿以身試法。

同時，市警局將持續規劃各項取締專案及路檢勤務，展現打擊酒（毒）駕之決心，守護市民安全的交通環境。

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