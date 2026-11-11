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澎湖首宗毒駕致死案 國民法庭認不符緩刑判處6年4月

中央社／ 澎湖縣11日電

澎湖男子蔡孟霖涉嫌毒駕肇事致人於死案，澎湖地院國民法庭今天依公共危險案件，判處有期徒刑6年4月，這也是今年首宗國民法庭宣判案件。

判決書指出，蔡孟霖在114年12月16日至17日某時，在馬公市某處施用第二級毒品依托咪酯後，18日9時22分許，駕駛自用小客車上路，沿馬公市光復路南往北方向行駛，行經光復路186號前時，應注意車前狀況及路段速限50公里行駛，因施用毒品後駕駛操控能力顯著降低，無法採取必要之安全措施，超速行駛，適有騎士吳陳蓮貎騎乘機車於同路段同方向經過，蔡駕駛車輛由後追撞吳騎乘機車，致吳倒地，頸椎骨折等傷害，經送醫急救前死亡，警方採集蔡尿液鑑驗結果，呈依托咪酯陽性濃度值達770ng/mL。

蔡孟霖在警檢偵訊與地院審理時，均坦承不諱，並有檢察官提出相關事證，也在事故發生後，當場向警方承認肇事人，雖屬於未發覺之罪自首而接受裁判並請求宣告緩刑，經國民法庭評議後，宣告刑度已逾有期徒刑2年，已不符合刑法緩刑要件，自不得宣告緩刑，認定全案事證明確，判處有期徒刑6年4月。

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