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謝典霖父謝新隆羈押55天千萬交保 今現身溪州服務處親友到場關心

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣議長謝典霖與其父親謝新隆涉期約賄選案遭羈押，謝新隆涉案部分經檢方初步釐清，昨獲准以1000萬元交保，並限制住居。謝新隆今早前往謝典霖位於溪州的服務處，不少親友及地方人士到場關心。謝家助理表示，謝新隆身體微恙，目前狀況還可以，但案件仍在偵查中，心情難免受到影響。

謝新隆昨晚7時40分辦妥交保手續，離開彰化看守所，並於當晚前往分駐所完成首次報到。謝新隆也依照習俗理髮、沐浴、返家跨火爐，並吃豬腳麵線去霉運。

謝新隆遭羈押55天後獲釋，今早有不少親友前往謝典霖的溪州服務處表達關心，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田也到場探視。蕭景田表示，謝新隆剛回來，心情比較好一些。

謝家助理今天指出，謝新隆目前身體微恙，現階段重心將放在司法偵查程序的準備工作。至於選務及地方服務，服務處仍維持正常運作，選民服務也會持續推動，不受案件影響。

助理也表示，目前司法案件及選舉事務都持續進行，謝家承受相當大的壓力，感謝各界關心。昨天晚間彰化縣長王惠美及縣長候選人魏平政也先後到服務處關心，不過當時都未遇到謝新隆。

至於謝典霖另涉期約賄選及貪污案件，彰化地檢署因認為案情尚未釐清，已聲請延長羈押2個月，彰化地方法院今天將召開延押庭，審理是否裁准延長羈押。

彰化縣議長謝典霖與其父親謝新隆涉期約賄選案遭羈押，謝新隆涉案部分經檢方初步釐清，昨獲准以1000萬元交保，新早現身服務處。圖／讀者提供
彰化縣議長謝典霖與其父親謝新隆涉期約賄選案遭羈押，謝新隆涉案部分經檢方初步釐清，昨獲准以1000萬元交保，新早現身服務處。圖／讀者提供

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