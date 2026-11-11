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影／路檢前急煞露餡！多元計程車飄K菸味 乘客想衝對向車道被壓制
台中市第二警分局員警10日晚間執行酒駕、毒駕路檢，一輛多元計程車行經路檢點前突然停車，引起員警注意。員警上前盤查時，聞到車內散發疑似K他命燃燒後的氣味，過程中黃姓乘客始終緊握外套口袋，舉止異常，查證時竟突然想衝向對向車道，員警立即將他管束，並查獲大麻煙彈等違禁物品。
第二分局表示，立人所長江振堅10日晚間帶班執行取締酒駕、毒駕路檢勤務。晚間9時11分許，員警發現一輛車行經路檢點前突然停下，隨即上前示意駕駛停車受檢。經查，該車是多元計程車，駕駛是26歲許姓男子，後座載著2名23歲的黃姓及官姓男子。
員警初步觀察，許姓駕駛沒有明顯的毒品施用徵候，並無毒駕情形。不過員警在盤查過程中，聞到車內有疑似K他命燃燒後的氣味，便請車上3人下車接受檢查。
檢查過程中，員警發現後座的黃男一直緊握外套口袋，舉止異常。員警進一步查證時，黃男突然企圖衝向對向車道，員警為避免他發生危險，立即上前將他管束，並查獲大麻煙彈等違禁物品。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台中地檢署偵辦，警方也將持續追查毒品來源。
第二分局強調，毒品不僅危害身心健康，還可能衍生各類犯罪及公共安全問題。警方將持續透過路檢、巡邏等勤務，查緝毒品犯罪及酒駕、毒駕行為。民眾如發現可疑人事物，請立即撥打110報案。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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