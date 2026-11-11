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涉賄選案 謝典霖遭檢聲請延押2個月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

<a href='/search/tagging/2/彰化' rel='彰化' data-rel='/2/177457' class='tag'><strong>彰化</strong></a>縣議長<a href='/search/tagging/2/謝典霖' rel='謝典霖' data-rel='/2/247032' class='tag'><strong>謝典霖</strong></a>的父親謝新隆獲裁定1千萬元交保，記者簡慧珍／攝影
彰化縣議長謝典霖的父親謝新隆獲裁定1千萬元交保，記者簡慧珍／攝影

彰化縣議長謝典霖與其父親謝新隆涉期約賄選案遭羈押，謝新隆涉案部分經檢方初步釐清，昨獲准以一千萬元交保，並限制住居，須每天向派出所報到。

謝典霖另涉期約賄選及貪汙案，案情尚未釐清，彰化地檢署聲請延長羈押兩個月，彰化地方法院今將召開延長羈押庭，審理是否延押。

謝典霖因案遭羈押，團隊持續競選拉票，若謝典霖遭延押，若當選恐無法出席十二月廿五日議會就職，也無法參與議長選舉；今延押庭裁准與否？牽動彰化下屆議會龍頭之爭。

檢調調查，謝家父子今年六月間在彰化縣議會席開十桌，招待溪湖地區選民，當時謝新隆的表妹、溪湖鎮長候選人陳貞妃，以及有縣議員、鎮民代表等人到場。七月間，謝典霖遭檢舉涉嫌違反行政中立，檢調介入調查後，另發現他涉嫌不當支用縣議會經費作為公關用途。

謝家父子遭羈押後，謝母、前立委鄭汝芬以一百萬元交保。謝典霖爭取議員連任，鄭汝芬日前出席謝典霖競選總部成立大會，拜託鄉親選民用選票救出丈夫和兒子。謝新隆則因承認舉辦餐會，涉嫌意圖影響溪湖地區選民的鎮長投票意願，昨獲准以一千萬元交保。

謝典霖涉及的不當支用公帑部分，彰化地檢署先後發動三次搜索，累計傳喚四十六人到案說明，其中六人分別以一至五萬元交保。

彰化地檢署表示，謝典霖涉及期約賄選及貪汙部分，相關案情尚待釐清，向法院聲請延長羈押兩個月；謝新隆涉案部分已初步釐清，無繼續羈押必要，向法院聲請具保停止羈押，法院同意以一千萬元交保，並限制出境、出海八個月，限制住居，且須每日向住所地警察機關報到。

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