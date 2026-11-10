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涉反滲透法50萬元交保 黃國昌子弟兵周曉芸發聲明：不向政治恐嚇低頭

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導

民眾黨主席黃國昌「四大金釵」之一的桃園市龜山區市議員候選人周曉芸被控涉嫌收受陸資介選，新北地檢署昨依反滲透法等法約談，諭知50萬元交保。周曉芸今晚發聲明，強調從未接受任何境外勢力指示、委託或資助從事選舉活動，自己光明磊落，不接受莫須有的指控，更不向政治恐嚇低頭。

周曉芸本屆地方選舉原本要代表民眾黨投入三蘆地區議員選舉，未料初選階段敗給政治素人陳彥廷，改接受徵召轉戰桃園市龜山區議員選舉，黃國昌近月多次到桃園替她站台。未料周今天被爆出疑收受陸資介選，受滲透來源指示、委託或資助從事競選行為遭查辦。

民眾黨國家治理學院主任翟本喬今晚在臉書貼文指出，因周曉芸臉書帳號被關閉，無法為自己澄清辯解，替周轉發聲明。周曉芸聲明提到，自己從未接受任何境外勢力的指示、委託或資助從事選舉活動，「沒做過的事，就是沒做過」，她尊重司法調查，也請各界遵守無罪推定原則，謹慎發言，讓檢調公平、公正地釐清事實。

周曉芸進一步說明，但令人遺憾的是，案件仍在偵查中，卻由綠營媒體自由時報、鏡集團率先披露，緊接著政治側翼一條龍式地指控、抹紅、貼標籤。新北地檢署一方面強調「偵查不公開」，另一方面媒體卻接連掌握案情細節，這些資訊究竟從何而來？偵查不公開難道只剩下一句口號？

她表示，距離投票僅剩17天，今年選情可謂「戒慎恐懼」，選前大動作偵辦，再透過輿論不斷擴散尚未證實的指控，所造成的寒蟬效應，難道不是在客觀上營造司法介選的效果，讓在野黨候選人提前遭到社會性死亡？ 是要救誰的選情？

周曉芸在聲明中也說明，荒謬的是，這次遭檢舉的事項，是在去年9月獅子會會長聯誼會的團體旅遊，她是金門人，金門與廈門往來密切，探親、經商、旅遊都是日常，難道身為金門人，去過廈門，就須背負親共的原罪？這是全體金門人都必須承受的十字架嗎？

周曉芸直言，從事正常的團體旅遊被指涉接受境外勢力指示，甚至升級到國安犯罪，民進黨政府難道是在告訴全體國人，去過中國，你就可能被當成共諜？相比民進黨過去接連爆發的共諜案件，這樣的政治標準，如何讓人民信服？

周曉芸認為，從柯文哲主席的司法案件，到國民黨人士遭到偵辦，如今又輪到民眾黨候選人，當司法案件淪為選舉攻防，人民如何不擔心，一黨專制打壓異議份子？但她也強調自己不會退縮，會繼續配合司法調查，也會持續投入地方工作，不會輕易被打倒。

民眾黨主席黃國昌子弟兵周曉芸（右）今年轉戰參選桃園市議員。聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌子弟兵周曉芸（右）今年轉戰參選桃園市議員。聯合報系資料照

2026九合一選舉 桃園市選舉 周曉芸 黃國昌 反滲透法

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