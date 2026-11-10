徐立信涉用敬老消費券買票賄選 北檢命限制出境出海

無黨籍台北市議員徐立信被控以「敬老消費券」買票，透過里長協助發放共900份消費券，在發放現場請託里民支持，台北地檢署認為有涉及違法舉罷法嫌疑，搜索約談徐立信與辦公室主任李茂基到案，檢方複訊後命徐立信、李茂基限制出境出海與住居。

檢調掌握，徐立信過去曾發放消費券，今年也多次發放「敬老消費券」，鼓勵里民在中正萬華區店家等特約商店使用，消費券分為50元、100元面額，印有徐立信頭像，每份合計200元。

檢調追查，徐立信疑似透過萬華區西門里、和德里、騰雲里3名里長協助號召里民，分別在今年3月25日、4月10日、4月17日各發放300份消費券，合計900份、總價值18萬元。徐立信及李茂基疑在發放現場拉票，表示「懇請大家支持」，涉嫌違反選罷法投票行賄罪。

徐立信昨在臉書發文宣傳消費券政績，附上印有「阿信成功創造消費券合作模式」的文宣，強調自己在議會質詢時向市府提出「小區消費券」，宣稱獲台北市長蔣萬安採納，貼文最後還喊出「台北市議員候選人，請支持5號徐立信」。

調查局台北市調查處兵分3路，搜索徐立信住處兼辦公室、徐立信名下的立詳商旅及李茂基住處，約談20多人到案。徐立信移送北檢複訊時，當眾怒吼竟然通知那麼多記者來，「根本就是司法介選、栽贓陷害」，強調要絕食抗議。

台北市議員徐立信涉賄選買票風波，檢方命限制出境出海與住居。記者蕭雅娟／攝影