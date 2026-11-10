「美秀集團」前團員涉毒駕拒測 車上疑藏毒品喵喵殘渣被逮

獨立樂團「美秀集團」前團員劉修齊涉嫌持有毒品，開車在台北市被警方攔查，他拒絕接受唾液毒品快篩檢測，警方從車上搜出疑似喵喵的殘渣袋，逮捕他依毒品、公共危險罪嫌移送，並依道路交通管理處罰條例舉發。

警方調查，31歲劉修齊上月16日凌晨2時許開車，行經台北市大安區忠孝東、建國南路口，員警路檢攔停，發現他眼神渙散、精神恍惚，要求接受唾篩，但他拒測，員警告知相關權益後，依異常狀態及相關事證，以公危罪嫌準現行犯逮捕。

員警從劉汽車駕駛座下方搜出1包殘渣袋，初步檢驗呈喵喵陽性反應，將他帶回大安警分局敦化南路派出所，詢後移送，並依道交條例舉發。

大安分局表示，毒品會影響駕駛人判斷力、反應能力及注意力，切勿施用毒品駕車，危害自身及其他用路人安全，警方將持續加強交通執法及毒品查緝，維護市民生命財產安全。

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