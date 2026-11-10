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彰化議長謝典霖父涉期約賄選獲交保 謝家三子：再押下去沒意義
彰化縣議長謝典霖和其父謝新隆涉期約賄選案被羈押禁見，在羈押期滿前，謝新隆今獲裁定1千萬元交保，謝家子女晚間連忙拿現金到彰化地方法院辦理交保手續，謝家三子謝曜宇說，這種司法案件如果50、60天都沒辦法辦出來，羈押他父親和哥哥是沒意義的。
法院裁定謝新隆1千萬元具保停止羈押，並限制出境出海八個月和限制住居，應每日晚間向其住所地溪州派出所報到。謝家接獲通知後，立法委員謝衣鳯的妹妹、三弟立刻持現金趕到彰化地院辦理交保手續。
謝衣鳯的妹妹向來低調，今不願曝光和回應。三弟謝曜宇表示，家裡遇到這種事件心情很沈重，拿到交保相關文件後就到二林看守所接爸爸。他又說，這種司法案件如果50、60天都沒辦法辦出來，羈押他爸爸和哥哥（謝典霖）是沒意義的。
謝新隆被稱作「謝家掌門」，今年6月間謝典霖和謝父在縣議會席開十桌宴請彰化縣溪湖地區選民，席間出現表態參選鎮長的謝新隆表妹陳貞妃，及1名縣議員和多名鎮民代表。檢調接獲檢舉介入調查謝家父子涉期約賄選後，發現謝典霖另涉不當支用縣議會經費做公關。
彰檢表示，謝新隆涉期約賄選案已初步釐清，無羈押之必要，彰檢向法院聲請具保停止羈押，獲同意謝新隆以1千萬元具保停止羈押，並限制出境出海八個月並限制住居，應每日向其住所地派出所報到；謝典霖涉期約賄選案及貪汙案尚未𨤳清，因此向法院聲請延長羈押兩個月，今法院將召開延長羈押庭。
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