快訊

「美秀集團」前團員涉毒駕拒測 車上疑藏毒品喵喵殘渣被逮

驚喜！台積電董事會拍板五議案、季配息拉升至9元 認購OpenAI特別股

黃國昌四大金釵之一 桃園市議員候選人周曉芸涉反滲透法50萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化議長謝典霖父涉期約賄選獲交保 謝家三子：再押下去沒意義

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣議長謝典霖和其父謝新隆涉期約賄選案被羈押禁見，在羈押期滿前，謝新隆今獲裁定1千萬元交保，謝家子女晚間連忙拿現金到彰化地方法院辦理交保手續，謝家三子謝曜宇說，這種司法案件如果50、60天都沒辦法辦出來，羈押他父親和哥哥是沒意義的。

法院裁定謝新隆1千萬元具保停止羈押，並限制出境出海八個月和限制住居，應每日晚間向其住所地溪州派出所報到。謝家接獲通知後，立法委員謝衣鳯的妹妹、三弟立刻持現金趕到彰化地院辦理交保手續。

謝衣鳯的妹妹向來低調，今不願曝光和回應。三弟謝曜宇表示，家裡遇到這種事件心情很沈重，拿到交保相關文件後就到二林看守所接爸爸。他又說，這種司法案件如果50、60天都沒辦法辦出來，羈押他爸爸和哥哥（謝典霖）是沒意義的。

謝新隆被稱作「謝家掌門」，今年6月間謝典霖和謝父在縣議會席開十桌宴請彰化縣溪湖地區選民，席間出現表態參選鎮長的謝新隆表妹陳貞妃，及1名縣議員和多名鎮民代表。檢調接獲檢舉介入調查謝家父子涉期約賄選後，發現謝典霖另涉不當支用縣議會經費做公關。

彰檢表示，謝新隆涉期約賄選案已初步釐清，無羈押之必要，彰檢向法院聲請具保停止羈押，獲同意謝新隆以1千萬元具保停止羈押，並限制出境出海八個月並限制住居，應每日向其住所地派出所報到；謝典霖涉期約賄選案及貪汙案尚未𨤳清，因此向法院聲請延長羈押兩個月，今法院將召開延長羈押庭。

彰化縣議長謝典霖的二弟謝曜宇陪伴二姊到彰化地檢署為父親謝新隆辦理交保手續。記者簡慧珍／攝影
彰化縣議長謝典霖的二弟謝曜宇陪伴二姊到彰化地檢署為父親謝新隆辦理交保手續。記者簡慧珍／攝影

彰化縣議長謝典霖的父親謝新隆獲裁定1千萬元交保，記者簡慧珍／攝影
彰化縣議長謝典霖的父親謝新隆獲裁定1千萬元交保，記者簡慧珍／攝影

謝典霖 賄選 彰化

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

彰化議長謝典霖父子涉賄選案 父謝新隆1000萬交保、每天赴派出所報到

彰化縣議長謝典霖涉期約賄選案 父謝新隆認罪獲1千萬元交保

蘇震清兒媳、鄉長候選人藍婉茜涉賄選20萬交保 屏檢抗告成功發回重裁

涉以每戶1萬元買票 苗縣里長參選人與丈夫同遭起訴

相關新聞

彰化縣議長謝典霖涉期約賄選案 父謝新隆認罪獲1千萬元交保

彰化縣議長謝典霖涉期約賄選及貪汙案，檢方聲請延押兩個月；父謝新隆認罪，獲千萬元交保並受限制出境出海及科技監控。

徐立信昨曬消費券政績 今涉發900份敬老券買票遭搜索約談

無黨籍台北市議員徐立信昨在臉書宣傳消費券政績，標榜「阿信成功創造消費券合作模式」，今深陷「敬老消費券」買票風波。檢調懷疑，徐涉透過里長協助發放共900份消費券，並在發放現場請託里民支持，涉違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪，今搜索徐立信住處、辦公室，並約談徐立信、辦公室主任李茂基，及里長、領取消費券的里民共20多人到案。

「美秀集團」前團員涉毒駕拒測 車上疑藏毒品喵喵殘渣被逮

獨立樂團「美秀集團」前團員劉修齊涉嫌持有毒品，開車在台北市被警方攔查，他拒絕接受唾液毒品快篩檢測，警方從車上搜出疑似喵喵的殘渣袋，逮捕他依毒品、公共危險罪嫌移送，並依道路交通管理處罰條例舉發。

彰化議長謝典霖父涉期約賄選獲交保 謝家三子：再押下去沒意義

彰化縣議長謝典霖和其父謝新隆涉期約賄選案被羈押禁見，在羈押期滿前，謝新隆今獲裁定1千萬元交保，謝家子女晚間連忙拿現金到彰化地方法院辦理交保手續，謝家三子謝曜宇說，這種司法案件如果50、60天都沒辦法辦出來，羈押他父親和哥哥是沒意義的。

黃國昌四大金釵之一 桃園市議員候選人周曉芸涉反滲透法50萬交保

民眾黨主席黃國昌「四大金釵」之一的桃園市議員候選人周曉芸，涉嫌收受陸資介選，受滲透來源指示、委託或資助從事競選行為。新北地檢署昨依反滲透法、個人資料保護法、商業會計法及刑法背信等罪嫌，約談周女等共14人。檢察官複訊後，諭知周女50 萬元交保，其餘3名被告各30萬元交保，4人均限制出境、出海及科技監控，另有3名被告以100萬、5萬、3萬元交保。

八里驚傳離奇命案 男子全身赤裸呈V字型死在洗衣機內

新北市八里區今天發生一起離奇命案，27歲陳男被同住的同事發現全身赤裸坐在洗衣機內，頭部及四肢露出槽外呈V字型已無呼吸心跳，救護人員確認陳男已死亡多時。警方到場採證起出安非他命吸食器，初步排除外力介入，確切死因仍待相驗釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。