彰化議長謝典霖父涉期約賄選獲交保 謝家三子：再押下去沒意義

彰化縣議長謝典霖和其父謝新隆涉期約賄選案被羈押禁見，在羈押期滿前，謝新隆今獲裁定1千萬元交保，謝家子女晚間連忙拿現金到彰化地方法院辦理交保手續，謝家三子謝曜宇說，這種司法案件如果50、60天都沒辦法辦出來，羈押他父親和哥哥是沒意義的。

法院裁定謝新隆1千萬元具保停止羈押，並限制出境出海八個月和限制住居，應每日晚間向其住所地溪州派出所報到。謝家接獲通知後，立法委員謝衣鳯的妹妹、三弟立刻持現金趕到彰化地院辦理交保手續。

謝衣鳯的妹妹向來低調，今不願曝光和回應。三弟謝曜宇表示，家裡遇到這種事件心情很沈重，拿到交保相關文件後就到二林看守所接爸爸。他又說，這種司法案件如果50、60天都沒辦法辦出來，羈押他爸爸和哥哥（謝典霖）是沒意義的。

謝新隆被稱作「謝家掌門」，今年6月間謝典霖和謝父在縣議會席開十桌宴請彰化縣溪湖地區選民，席間出現表態參選鎮長的謝新隆表妹陳貞妃，及1名縣議員和多名鎮民代表。檢調接獲檢舉介入調查謝家父子涉期約賄選後，發現謝典霖另涉不當支用縣議會經費做公關。

彰檢表示，謝新隆涉期約賄選案已初步釐清，無羈押之必要，彰檢向法院聲請具保停止羈押，獲同意謝新隆以1千萬元具保停止羈押，並限制出境出海八個月並限制住居，應每日向其住所地派出所報到；謝典霖涉期約賄選案及貪汙案尚未𨤳清，因此向法院聲請延長羈押兩個月，今法院將召開延長羈押庭。

彰化縣議長謝典霖的二弟謝曜宇陪伴二姊到彰化地檢署為父親謝新隆辦理交保手續。記者簡慧珍／攝影