黃國昌四大金釵之一 桃園市議員候選人周曉芸涉反滲透法50萬交保

民眾黨主席黃國昌「四大金釵」之一的桃園市議員候選人周曉芸，涉嫌收受陸資介選，受滲透來源指示、委託或資助從事競選行為。新北地檢署昨依反滲透法、個人資料保護法、商業會計法及刑法背信等罪嫌，約談周女等共14人。檢察官複訊後，諭知周女50 萬元交保，其餘3名被告各30萬元交保，4人均限制出境、出海及科技監控，另有3名被告以100萬、5萬、3萬元交保。

全案由新北檢檢察官林殷正指揮調查局新北市調查處、資安工作站、台北市南港警分局、新北市三重警分局，前往周女住處及涉案被告相關處所共18 處執行搜索，約談周女等14人到案。

據了解，檢警調獲報，周曉芸疑似與對岸人士接觸，接受資金挹注從事市議員選舉，並不當利用民眾個資，同時以不實項目核銷競選支出。對於周女遭滲透過程的人脈和金流，檢方將擴大溯源，目前對案情持保留態度，以避免影響後續偵辦。

被稱為黃國昌「四大金釵」之一的周曉芸，2022年曾代表民眾黨參選金門縣議員落選，2024年出任民眾黨組織發展部副主任，2025年擔任黃國昌立委服務處三重、蘆洲區主任，同年底參加三蘆地區議員初選，竟敗給政治素人陳彥廷，於是今年接受民眾黨徵召轉戰桃園市龜山區議員。