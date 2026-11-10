八里驚傳離奇命案 男子全身赤裸呈V字型死在洗衣機內

新北市八里區今天發生一起離奇命案，27歲陳男被同住的同事發現全身赤裸坐在洗衣機內，頭部及四肢露出槽外呈V字型已無呼吸心跳，救護人員確認陳男已死亡多時。警方到場採證起出安非他命吸食器，初步排除外力介入，確切死因仍待相驗釐清。

蘆洲警分局今天上午9時許接獲報案，八里區中華路二段一處民宅內有男子在洗衣機內全身冰冷無呼吸心跳。警方及救護人員趕抵，發現這名死者陳男全身赤裸坐在洗衣槽內，身體呈V字型僅剩頭部及四肢露出，渾身冰冷死亡多時。

與死者陳男同住的前同事向警方表示，陳男因吸毒今年4月遭家人趕出家門，他見陳男無家可歸處境可憐，於是將自己租屋處空房提供陳男居住，不料今早卻發現陳男渾身冰冷死在洗衣機內。警方在現場發現安非他命吸食器，且陳男身上並無外傷初步排除外力介入，確切死因仍待檢察官相驗釐清。

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