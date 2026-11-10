快訊

新北驚傳離奇命案 27歲男全身赤裸呈V字型死洗衣機內

釋出790萬筆！雙十一前夕爆資安漏洞 駭客暗網兜售寶雅、無印良品等訂單資料

東京一日遊被放鳥！台旅客白等 Klook道歉：全額退費再賠5600元

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化議長謝典霖父子涉賄選案 父謝新隆1000萬交保、每天赴派出所報到

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣議長謝典霖和其父謝新隆涉期約賄選案被羈押，謝新隆認罪，獲裁定1千萬元交保，每日向派出所報到；謝典霖另涉貪汙案尚未釐清，彰化地檢署聲請延押兩個月，彰化地方法院明下午將召開延長羈押庭。

彰檢表示，謝新隆涉期約賄選案已初步釐清，無羈押之必要，彰檢向法院聲請具保停止羈押，獲同意謝新隆以1千萬元具保停止羈押，並限制出境出海八個月並限制住居，應每日向其住所地派出所報到。

謝家父子今年6月間在縣議會席開十桌宴請彰化縣溪湖地區選民，已表態參選鎮長的謝新隆表妹陳貞妃、1名縣議員和多名鎮民代表到場。7月間謝典霖被檢舉違反行政中立，檢調介入調查後發現謝典霖另涉不當支用縣議會經費做公關。

據了解，縣議會招待溪湖地區選民的餐費由謝新隆全額負擔，贈送伴手禮按縣議會接待鄉親參觀拜會的往例由縣議會公關費支出，原本謝家認為這樣沒事，縣議會也配合調查，未料仍涉及期約賄選，而偵辦縣議會公關費的過程中發現新事證，進一步牽連到縣議會職員。

截至目前，謝典霖一家三口涉賄選案，謝母前立法委員鄭汝芬最先獲100萬元交保，謝父今1千萬元交保。謝典霖涉不當支用公帑的貪汙案，彰化地檢署先後指揮彰化縣調查站發動3次搜索，累計傳喚46人到說明，其中6人以1萬元至5萬元交保。

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會涉賄選案，謝典霖與父親謝新隆均遭彰化地方法院裁定羈押禁見，今謝新隆獲1千萬元交保。圖／讀者提供
彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會涉賄選案，謝典霖與父親謝新隆均遭彰化地方法院裁定羈押禁見，今謝新隆獲1千萬元交保。圖／讀者提供

2026九合一選舉 彰化縣選舉 謝典霖 賄選

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

彰化縣議長謝典霖涉期約賄選案 父謝新隆認罪獲1千萬元交保

蘇震清兒媳、鄉長候選人藍婉茜涉賄選20萬交保 屏檢抗告成功發回重裁

涉以每戶1萬元買票 苗縣里長參選人與丈夫同遭起訴

核二廠集體貪瀆案再擴大 核一廠經理謝秉璋、業者2人裁定羈押禁見

相關新聞

彰化縣議長謝典霖涉期約賄選案 父謝新隆認罪獲1千萬元交保

謝新隆涉期約賄選案認罪，獲千萬元交保並接受科技監控；謝典霖涉賄選及貪汙，檢方聲請延押兩月，彰化地院將召開延長羈押庭。

徐立信昨曬消費券政績 今涉發900份敬老券買票遭搜索約談

無黨籍台北市議員徐立信昨在臉書宣傳消費券政績，標榜「阿信成功創造消費券合作模式」，今深陷「敬老消費券」買票風波。檢調懷疑，徐涉透過里長協助發放共900份消費券，並在發放現場請託里民支持，涉違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪，今搜索徐立信住處、辦公室，並約談徐立信、辦公室主任李茂基，及里長、領取消費券的里民共20多人到案。

彰化議長謝典霖父子涉賄選案 父謝新隆1000萬交保、每天赴派出所報到

彰化縣議長謝典霖和其父謝新隆涉期約賄選案被羈押，謝新隆認罪，獲裁定1千萬元交保，每日向派出所報到；謝典霖另涉貪汙案尚未釐清，彰化地檢署聲請延押兩個月，彰化地方法院明下午將召開延長羈押庭。

徐立信涉900份敬老消費券買票 怒控司法介選、栽贓陷害：絕食抗議

無黨籍台北市議員徐立信深陷「敬老消費券」買票風波，疑似透過里長協助發放共900份消費券，並在發放現場請託里民支持，涉違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪。徐立信今移送北檢複訊，怒吼竟然通知那麼多記者來，「根本就是司法介選、栽贓陷害」，並強調要絕食抗議！

人的性命不如狗？毒駕撞死2人冷眼抱狗窩一旁 死者家屬當庭哭訴

台61線快速道路台南七股南向路段，去年4月28日發生吳姓男子毒駕後追撞道路養護單位3輛防撞車及工程車，致林姓男子及王姓女子2名工作人員死亡；王女的長女陳姓女子趕赴現場，看到2傷者躺在那裡生死未卜，吳卻抱一隻狗窩在那裡無動於衷，痛批「難道人的性命不如那隻狗嗎？」。

殯葬男毒駕輾斃退休翁辯「昏睡」 法官看影片打臉：能單腳站、走直線

台中市白姓男子是殯葬業二代，2024年吸食「喵喵」及「喪屍煙彈」後無照毒駕，撞上行人後加速逃逸，將對方輾斃，一審國民法官依殺人等罪判他12年5月。案件上訴到台中高分院，今日開準備程序庭。白男的律師主張他案發後昏睡、意識模糊，法官當庭勘驗警詢錄影後認定，白男精神狀況正常，沒有辨識能力降低的情形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。