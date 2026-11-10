彰化議長謝典霖父子涉賄選案 父謝新隆1000萬交保、每天赴派出所報到

彰化縣議長謝典霖和其父謝新隆涉期約賄選案被羈押，謝新隆認罪，獲裁定1千萬元交保，每日向派出所報到；謝典霖另涉貪汙案尚未釐清，彰化地檢署聲請延押兩個月，彰化地方法院明下午將召開延長羈押庭。

彰檢表示，謝新隆涉期約賄選案已初步釐清，無羈押之必要，彰檢向法院聲請具保停止羈押，獲同意謝新隆以1千萬元具保停止羈押，並限制出境出海八個月並限制住居，應每日向其住所地派出所報到。

謝家父子今年6月間在縣議會席開十桌宴請彰化縣溪湖地區選民，已表態參選鎮長的謝新隆表妹陳貞妃、1名縣議員和多名鎮民代表到場。7月間謝典霖被檢舉違反行政中立，檢調介入調查後發現謝典霖另涉不當支用縣議會經費做公關。

據了解，縣議會招待溪湖地區選民的餐費由謝新隆全額負擔，贈送伴手禮按縣議會接待鄉親參觀拜會的往例由縣議會公關費支出，原本謝家認為這樣沒事，縣議會也配合調查，未料仍涉及期約賄選，而偵辦縣議會公關費的過程中發現新事證，進一步牽連到縣議會職員。

截至目前，謝典霖一家三口涉賄選案，謝母前立法委員鄭汝芬最先獲100萬元交保，謝父今1千萬元交保。謝典霖涉不當支用公帑的貪汙案，彰化地檢署先後指揮彰化縣調查站發動3次搜索，累計傳喚46人到說明，其中6人以1萬元至5萬元交保。