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徐立信涉900份敬老消費券買票 怒控司法介選、栽贓陷害：絕食抗議

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

無黨籍台北市議員徐立信深陷「敬老消費券」買票風波，疑似透過里長協助發放共900份消費券，並在發放現場請託里民支持，涉違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪。徐立信今移送北檢複訊，怒吼竟然通知那麼多記者來，「根本就是司法介選、栽贓陷害」，並強調要絕食抗議！

調查局調查官今下午陸續將徐立信、辦公室主任李茂基移送北檢複訊，徐立信走進北檢大門怒吼，「栽贓陷害！絕食抗議！捍衛清白！」現場媒體問徐「議員要絕食嗎？」徐肯定的說「確定！」；媒體繼續提問「被冤枉嗎？」徐生氣的說，竟然通知那麼多記者來，根本就是司法介選栽贓陷害，最後轉頭向媒體說「謝謝」，隨即被帶上偵查庭複訊。

徐立信昨天在臉書宣傳消費券政績，標榜「阿信成功創造消費券合作模式」，未料，今日因發放敬老消費券涉嫌賄選，遭檢調搜索約談。

檢調掌握，徐立信過去曾發放消費券，今年也多次發放「敬老消費券」，主打鼓勵里民在中正萬華區店家、商圈消費，促進在地經濟；消費券分為50元、100元面額，印有徐立信頭像，每份合計200元，可在特約商店使用。

檢調追查，徐立信疑似透過萬華區西門里、和德里、騰雲里3名里長協助號召里民，分別在今年3月25日、4月10日、4月17日各發放300份消費券，合計900份、總價值18萬元。徐立信及李茂基疑在發放現場拉票，表示「懇請大家支持」，涉嫌違反選罷法投票行賄罪。

台北市議員徐立信涉深陷「敬老消費券」買票風波，怒吼「根本就是司法介選、栽贓陷害」，並強調要絕食抗議。記者蕭雅娟／攝影
台北市議員徐立信涉深陷「敬老消費券」買票風波，怒吼「根本就是司法介選、栽贓陷害」，並強調要絕食抗議。記者蕭雅娟／攝影

台北市議員徐立信涉深陷「敬老消費券」買票風波，徐的辦公室主任李茂基也列被告遭約談到案。記者蕭雅娟／攝影
台北市議員徐立信涉深陷「敬老消費券」買票風波，徐的辦公室主任李茂基也列被告遭約談到案。記者蕭雅娟／攝影

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