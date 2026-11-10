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人的性命不如狗？毒駕撞死2人冷眼抱狗窩一旁 死者家屬當庭哭訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台61線快速道路台南七股南向路段，去年4月28日發生吳姓男子毒駕後追撞道路養護單位3輛防撞車及工程車，致林姓男子及王姓女子2名工作人員死亡；王女的長女陳姓女子趕赴現場，看到2傷者躺在那裡生死未卜，吳卻抱一隻狗窩在那裡無動於衷，痛批「難道人的性命不如那隻狗嗎？」。

吳毒駕致死案今下午由台南地院國民法官法庭續行審理，傳喚被害人林男的么子、王女的長女陳女到庭作證。陳女也是該園藝工程的負責人，她看到為母親慶生及跨年露營的照片，不禁悲從中來，拭淚哭泣。

她提到母女兩人相處點點滴滴，身體健康，即便一起路跑，腳程比她還好。她形容母親是傳統女性，即便自己委屈一點點、大家快樂比較重要，而且很節儉，就希望能在台南買房落地生根。

她也提到第一時間趕到車禍現場，看到吳窩在護欄旁，2人躺在那裡生死未卜，「他都沒有過來看一下」她說，最後兩輛救護車逆向上來救人送醫，她急著告訴警方聯絡林家屬到院，最後看到吳從護欄邊移到路中央，抱著不知那裡來的狗窩在那裡很火大，難道人的生命不如那隻狗嗎？

她說，直到現在還沒適應沒有媽媽的生活，仍習慣性朝其房間看一眼，因為家裡頭少了一個人，現在也沒在過節。她也說，吳迄今連一通電話都沒有，第一次調解因鑑定沒有結果而提覆議，第二次連來都不來了，調解委員當場打電話給他，竟說沒有收通知。她說，吳真的不行，態度太差了，明知不能吸毒還開車，形同不定時炸彈，對他們不聞不問，令人無法接受，希望法官判重一點。

林的么子說，父親經常邀他和中風的母親一起吃海鮮、大餐，還會載媽媽出去走走。現在還沒退休，就希望多存一筆錢作為他的結婚基金，心中願望就是希望他趕快成家。

他提到，案發後接到第一通電話，因為人在高雄，正準備趕回台南途間，接到第二通電話就是到殯儀館，哥哥來電有沒有認識殯葬業者？他哽咽說。

他表示，原本是父親是他在照顧母親，父親走了後，家裡頭剩下他和母親，得優先考量母親情緒，現在過的比較辛苦，生活壓力大，還是得撐下來。如今他罹癌化療，一年前母親失去父親，「連我也生病了」他泣訴，仍不敢讓母親知道。

「對他的臉完全沒印象」林表示，吳犯後態很差，如果常見到或許會記得，可憐的是對吳長相完全記不得，根本不把這件事當一回事；他沒辦法原諒對方，對方根本沒做任何動作，他怎麼原諒對方，希望法官判重一點，至少關久一點。

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王女的長女陳姓女子趕赴現場，看到母親及林姓司機2傷者躺在那裡生死未卜，毒駕吳男卻抱一隻狗窩在那裡無動於衷，痛批「難道人的性命不如那隻狗嗎？」。圖／讀者提供
王女的長女陳姓女子趕赴現場，看到母親及林姓司機2傷者躺在那裡生死未卜，毒駕吳男卻抱一隻狗窩在那裡無動於衷，痛批「難道人的性命不如那隻狗嗎？」。圖／讀者提供

台南 毒駕 台61線

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