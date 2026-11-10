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台南2派人馬相約談判爆槍響 警逮15人送辦

中央社／ 台南10日電

台南2派人馬11月上旬起口角相約談判，卻引爆駕車衝撞，還有人開槍，警方獲報偵辦，陸續逮捕涉案15名男女，依法送辦，槍手黃姓男子及另名共犯已被收押。

台南市警局佳里分局今天告訴中央社記者，31歲黃姓男子和26歲謝姓男子兩派人馬，11月3日在學甲區起口角，隔天凌晨2時許相約在佳里區談判，謝男等3人駕車赴約，卻遇上黃男等15名男女分乘4輛車的大陣仗。

謝男等人見狀，涉嫌開車衝撞對方後逃離，卻在中途被黃男等人駕車攔阻，黃男更開了至少4槍示警後逃逸，謝男當下向警方報案，警方截至昨天逮捕涉案15名男女到案，且起出2支改造手槍及12顆子彈。

警方以槍砲、組織犯罪、殺人未遂及妨害秩序等罪嫌移送台南地檢署偵辦，其中黃男及另名共犯經檢方聲請羈押獲准。

台南 中央社 槍響

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