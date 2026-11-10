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彰化縣議長謝典霖涉期約賄選案 父謝新隆認罪獲1千萬元交保

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣議長謝典霖和其父謝新隆涉期約賄選案被羈押，謝新隆認罪，獲裁定一千萬元交保，並戴科技設備監控行動，謝典霖另涉貪汙案均未釐清，彰化地檢署聲請延押兩個月，彰化地方法院明將召開延長羈押庭。

彰檢表示，謝典霖涉期約賄選、貪汙案尚未𨤳清，因此向法院聲請延長羈押兩個月，謝新隆涉案部分已初步釐清，無羈押之必要，彰檢向法院聲請具保停止羈押，同意謝新隆以一千萬元具保停止羈押，並限制出境出海八個月及科技設備監控，限制住居且應每日向其住所地的警局報到。

謝家父子今年六月間在縣議會席開十桌招待彰化縣溪湖地區選民，當時謝新隆的表妹陳貞妃（今溪湖鎮長候選人）和縣議員、鎮民代表（今縣議員候選人），及兩名國民黨籍鎮民代表在場。七月間謝典霖被檢舉違反行政中立，檢調介入調查後發現謝典霖另涉不當支用縣議會經費做公關。

謝家父子被聲羈獲准，謝母前立法委員鄭汝芬獲一百萬元交保，日前在謝典霖競選總部成立大會上誓言用選票救出丈夫和兒子。謝新隆對舉辦餐會企圖影響溪湖地區選民的鎮長投票意願一事認罪，獲千萬元交保。

截至目前，謝典霖一家三口涉賄選案，父母均獲交保，謝典霖涉不當支用公帑的貪汙案，彰化地檢署先後發動三次搜索，合計傳喚四十六人到說明，其中六人以一萬元至五萬元交保。

彰化縣前立法委員鄭汝芬（中）在兒子縣議長謝典霖的期約賄選案中，獲100萬元交保，夫婿謝新隆（右）今獲1千萬元交保，謝典霖可能被延長羈押。聯合報系資料照
彰化縣前立法委員鄭汝芬（中）在兒子縣議長謝典霖的期約賄選案中，獲100萬元交保，夫婿謝新隆（右）今獲1千萬元交保，謝典霖可能被延長羈押。聯合報系資料照

2026九合一選舉 彰化縣選舉 謝典霖 賄選

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