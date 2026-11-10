徐立信昨曬消費券政績 今涉發900份敬老券買票遭搜索約談

無黨籍台北市議員徐立信昨在臉書宣傳消費券政績，標榜「阿信成功創造消費券合作模式」，今深陷「敬老消費券」買票風波。檢調懷疑，徐涉透過里長協助發放共900份消費券，並在發放現場請託里民支持，涉違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪，今搜索徐立信住處、辦公室，並約談徐立信、辦公室主任李茂基，及里長、領取消費券的里民共20多人到案。

檢調掌握，徐立信過去曾發放消費券，今年也多次發放「敬老消費券」，主打鼓勵里民在中正萬華區店家、商圈消費，促進在地經濟；消費券分為50元、100元面額，印有徐立信頭像，每份合計200元，可在特約商店使用。

檢調追查，徐立信疑似透過萬華區西門里、和德里、騰雲里3名里長協助號召里民，分別在今年3月25日、4月10日、4月17日各發放300份消費券，合計900份、總價值18萬元。徐立信及李茂基疑在發放現場拉票，表示「懇請大家支持」，涉嫌違反選罷法投票行賄罪。

台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分3路，搜索徐立信住處兼辦公室、徐立信名下的立詳商旅及李茂基住處，約談徐、李2名被告到案，另通知3名里長及領取消費券的里民到案作證，全案約談20多人，將持續釐清敬老消費券是否涉買票賄選。

徐立信昨在臉書發文宣傳消費券政績，並附上印有「阿信成功創造消費券合作模式」的文宣，強調自己在議會質詢時向市府提出「小區消費券」，宣稱獲台北市長蔣萬安採納，台北市商業處推出「艋舺尚好康 擲筊迎財運」活動，民眾透過擲筊領取100元現金抵用券，聖筊拿2張、笑筊拿1張，帶動萬華商圈消費。徐宣稱未來將推動「全台北市區消費券」，貼文最後還喊出「台北市議員候選人，請支持5號徐立信！」未料，今日因發放敬老消費券涉嫌賄選，遭檢調搜索約談。