殯葬男毒駕輾斃退休翁辯「昏睡」 法官看影片打臉：能單腳站、走直線

台中市白姓男子是殯葬業二代，2024年吸食「喵喵」及「喪屍煙彈」後無照毒駕，撞上行人後加速逃逸，將對方輾斃，一審國民法官依殺人等罪判他12年5月。案件上訴到台中高分院，今日開準備程序庭。白男的律師主張他案發後昏睡、意識模糊，法官當庭勘驗警詢錄影後認定，白男精神狀況正常，沒有辨識能力降低的情形。

白男的律師今天聲請勘驗警詢錄影，以及警方製作「刑事案件測定觀察紀錄表」時的生理平衡測試錄影，主張白男案發後有昏睡、意識模糊不清的狀況。

受命法官田德煙勘驗後確認，白男警詢時精神狀況正常，雖然偶有打呵欠，但都能在思考後回答警方問題。生理平衡測試中，他也能單腳站立、走直線及正常畫圓，沒有律師所說的昏睡、意識不清等辨識違法能力降低的情形。

律師則回應，警詢時間已是案發4小時後，無法證明白男案發時沒有意識不清。

起訴指出，當時18歲的白男，2024年10月26日在桃園吸食摻有K他命的香菸，隔天清晨又在台中家中吸食第三級毒品「喵喵」咖啡包及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，再無照駕駛租來的BMW外出。上午9時許，他在北屯區北屯路240巷與三光一街108巷口，從後方撞上葉姓行人。

葉男彈上擋風玻璃後重摔在地，白男卻踩油門駛離，葉男被捲入車底翻滾多圈，傷重死亡。白男後來在太原路與環中東路口自撞號誌箱落網。

檢方認為白男有殺人的不確定故意。白男坦承其他罪嫌，但否認殺人，稱當下沒有察覺撞到人。辯護人主張他只涉及毒駕致死及肇事逃逸致死。一審國民法官在今年3月審結，依殺人等罪判處白男12年5月徒刑，案經上訴，目前在台中高分院審理中。

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台中市白姓男子無照駕駛租賃BMW轎車，前年底先在北屯區撞死葉姓老翁後，再自撞設備電箱落網。聯合報系資料照