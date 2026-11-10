康建生技4死案生死辯！李鴻淵拚逃死 律師聲請精神鑑定

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

男子<a href='/search/tagging/2/李鴻淵' rel='李鴻淵' data-rel='/2/188234' class='tag'><strong>李鴻淵</strong></a>槍擊康建生技董座<a href='/search/tagging/2/賴敏男' rel='賴敏男' data-rel='/2/188236' class='tag'><strong>賴敏男</strong></a>等人，造成四死一重傷，被判三個死刑，最高法院昨天開庭生死辯，被害者家屬代表劉偉華（後），希望司法有效實踐正義，對李處以極刑。記者潘俊宏／攝影
男子李鴻淵槍擊康建生技董座賴敏男等人，造成四死一重傷，被判三個死刑，最高法院昨天開庭生死辯，被害者家屬代表劉偉華（後），希望司法有效實踐正義，對李處以極刑。記者潘俊宏／攝影

男子李鴻淵四年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺「牛樟芝之父」賴敏男等人，賴撿回一命，但胞弟、女兒、員工等四人身亡，李被判處一個無期徒刑定讞，更一審再判處三個死刑，最高法院昨天首度開庭「生死辯」，家屬盼法院判處李死刑，李的律師希望再做精神鑑定。

死者張姓女會計林姓丈夫在庭上哭泣，表示案發當時小兒子才五歲，天天哭著找媽媽，如今已九歲仍不時掉眼淚，他只跟兒子說媽媽是因意外走的，不敢說是被壞人開槍爆頭殺死，擔心影響小孩人格發展，希望法院判李死刑。

死者劉慶杉的女兒劉偉華也親自出庭，她希望媒體替家屬報導，不希望其他台灣人民遭遇同樣不幸，希望法庭能夠速審速決。

賴敏男兒子賴彥合委由律師發聲明指出，家父及家族成員遭李鴻淵殘忍殺害，司法應有效實踐正義，對李處以極刑。告訴代理人也指李符合「最嚴重的罪行」，且有第五人被開兩槍重傷，顯見主觀犯意是要殺五個人。

李鴻淵委任律師提出九項爭點，並以一一三年憲判字第八號死刑判決為理由，欲調查歷審法院是否均有「一致決」而調閱評議簿，並聲請對李精神鑑定，主張有精神疾病應減刑。

檢察官認為，歷審判決均已被撤銷改判，律師欲調閱歷審評議紀錄沒有理由。告代也指出，殺一個人和連續殺三個人程度不一樣，且李犯後還英雄式稱「報仇了」，若連續殺四個人不判死，不符合人民法感情。

李鴻淵二○一三年任職康建生技，認為被前雇主、同事等人欺負，因失業與妻子失和心情不佳，二○二二年七月十四日，他持三把槍闖入公司工寮，先用手銬控制賴敏男胞弟與課長，再開槍射殺兩人。

李鴻淵事後騎車到公司，連續槍殺賴敏男女兒及張姓女會計，賴敏男目睹李殺害張女，轉身逃跑時連中兩槍倒地，李誤以為賴死亡，騎車逃逸，藏匿於台中養生會館遭逮。

更一審認定李鴻淵以「行刑式槍決」奪去多人生命，判死罪責相當，今年六月一致決判處三個死刑、褫奪公權終身。

李鴻淵 律師 賴敏男

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