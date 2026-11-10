事隔2年 高雄分屍魔大嫂骨骸疑現蹤

高雄一名釣客於十一月五日晚間在前鎮第五船渠釣魚時，發現一包塑膠袋，赫見裝有疑似人骨殘骸，檢警相驗疑為連環分屍案主嫌張介宗大嫂的骨骸。圖／讀者提供

高雄連環分屍案主嫌張介宗，兩年前接連殺害、肢解包括大嫂在內三名婦人，並將碎屍塊丟棄前鎮河第五船渠，檢警當時打撈七十餘塊破碎的人體組織，獨缺張介宗大嫂；事隔兩年後，有釣客五日在第五船渠發現裝有人骨纏附啞鈴的塑膠袋，檢警比對ＤＮＡ，不排除就是張的大嫂。

高雄地院國民法官今年六月依殺人等罪，判處張介宗三個死刑、褫奪公權終身，目前上訴高雄高分院審理。

一名釣客本月五日晚間十點，在前鎮第五船渠釣魚時，發現一包塑膠袋，好奇打撈上岸，打開袋子赫見有疑似人骨的腳骨，嚇得報案。

兩年前殺人魔張介宗殺害大嫂在內的三名婦人並肢解丟棄，事隔兩年，有釣客在他當初棄屍同一地點發現死者腳骨，讓檢警感到訝異，研判與連環殺人案有關。

檢察官六日上午接獲警方通報前往相驗，下午會同法醫解剖，緊急採集ＤＮＡ檢體送驗。經高雄市警察局鑑識中心進行科學比對，初步研判該具骨骸的ＤＮＡ，可能是遭張介宗殺害的大嫂張黃婦人。

張介宗殘忍殺害三名婦人分屍案二○二四年二月曝光後，檢警專案小組為找尋三名死者屍塊，會同消防局及民間救難團體在前鎮河、第五船渠及高雄港相關碼頭進行地毯式打撈約兩周，共尋獲七十餘塊破碎的人體組織，但多為趙林姓和張姓婦人殘骸，張介宗的張黃姓大嫂屍塊始終未尋獲。

張介宗自十六歲就捲入殺人未遂，之後犯下強盜性侵、加重竊盜等罪，一度被判死，後來獲無期徒刑並假釋，逃過死刑的他，晚年又連續殺害三名婦人，且犯案後始終拒不認罪，開庭時更曾對法官開嗆，態度冷血。