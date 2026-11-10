聽新聞
0:00 / 0:00

事隔2年 高雄分屍魔大嫂骨骸疑現蹤

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄報導

<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a>一名釣客於十一月五日晚間在前鎮第五船渠釣魚時，發現一包塑膠袋，赫見裝有疑似人骨殘骸，檢警相驗疑為連環分屍案主嫌張介宗<a href='/search/tagging/2/大嫂' rel='大嫂' data-rel='/2/212511' class='tag'><strong>大嫂</strong></a>的骨骸。圖／讀者提供
高雄一名釣客於十一月五日晚間在前鎮第五船渠釣魚時，發現一包塑膠袋，赫見裝有疑似人骨殘骸，檢警相驗疑為連環分屍案主嫌張介宗大嫂的骨骸。圖／讀者提供

高雄連環分屍案主嫌張介宗，兩年前接連殺害、肢解包括大嫂在內三名婦人，並將碎屍塊丟棄前鎮河第五船渠，檢警當時打撈七十餘塊破碎的人體組織，獨缺張介宗大嫂；事隔兩年後，有釣客五日在第五船渠發現裝有人骨纏附啞鈴的塑膠袋，檢警比對ＤＮＡ，不排除就是張的大嫂。

高雄地院國民法官今年六月依殺人等罪，判處張介宗三個死刑、褫奪公權終身，目前上訴高雄高分院審理。

一名釣客本月五日晚間十點，在前鎮第五船渠釣魚時，發現一包塑膠袋，好奇打撈上岸，打開袋子赫見有疑似人骨的腳骨，嚇得報案。

兩年前殺人魔張介宗殺害大嫂在內的三名婦人並肢解丟棄，事隔兩年，有釣客在他當初棄屍同一地點發現死者腳骨，讓檢警感到訝異，研判與連環殺人案有關。

檢察官六日上午接獲警方通報前往相驗，下午會同法醫解剖，緊急採集ＤＮＡ檢體送驗。經高雄市警察局鑑識中心進行科學比對，初步研判該具骨骸的ＤＮＡ，可能是遭張介宗殺害的大嫂張黃婦人。

張介宗殘忍殺害三名婦人分屍案二○二四年二月曝光後，檢警專案小組為找尋三名死者屍塊，會同消防局及民間救難團體在前鎮河、第五船渠及高雄港相關碼頭進行地毯式打撈約兩周，共尋獲七十餘塊破碎的人體組織，但多為趙林姓和張姓婦人殘骸，張介宗的張黃姓大嫂屍塊始終未尋獲。

張介宗自十六歲就捲入殺人未遂，之後犯下強盜性侵、加重竊盜等罪，一度被判死，後來獲無期徒刑並假釋，逃過死刑的他，晚年又連續殺害三名婦人，且犯案後始終拒不認罪，開庭時更曾對法官開嗆，態度冷血。

大嫂 高雄 死刑

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2年後又撈出疑「分屍魔」大嫂腳骨骸 發現地點和裝屍袋畫面曝

高雄釣客驚見纏啞鈴塑膠袋裝人骨 DNA比對疑為分屍魔的大嫂

高雄前鎮運河五號船渠發現人骨組織 疑2年前張介宗分屍案遺留骸骨

弱勢家庭無所適從…裝箱棄屍 悲劇何時了

相關新聞

康建生技4死案生死辯！李鴻淵拚逃死 律師聲請精神鑑定

男子李鴻淵四年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺「牛樟芝之父」賴敏男等人，賴撿回一命，但胞弟、女兒、員工等四人身亡，李被判處一個無期徒刑定讞，更一審再判處三個死刑，最高法院昨天首度開庭「生死辯」，家屬盼法院判處李死刑，李的律師希望再做精神鑑定。

因AI裁員！台灣微軟非法解僱女業務 判還116萬

台灣微軟因應ＡＩ浪潮裁減人力，去年八月單方面解僱黃姓女業務，挨告請求確認僱傭關係存在，要求至復職前按月給薪資十六萬餘元。台北地院認為，微軟沒透過教育訓練或輔導替黃女安排轉職，未盡安置義務，屬非法解僱，一審判公司應還至少七月薪水，合計一百一十六萬餘元。

事隔2年 高雄分屍魔大嫂骨骸疑現蹤

高雄連環分屍案主嫌張介宗，兩年前接連殺害、肢解包括大嫂在內三名婦人，並將碎屍塊丟棄前鎮河第五船渠，檢警當時打撈七十餘塊破碎的人體組織，獨缺張介宗大嫂；事隔兩年後，有釣客五日在第五船渠發現裝有人骨纏附啞鈴的塑膠袋，檢警比對ＤＮＡ，不排除就是張的大嫂。

核二副廠長涉收賄 租倉庫藏700萬

台電核一、核二廠再爆弊案。核二廠副廠長陳聰德涉長期收受廠商賄賂七百多萬元，藏放於租用的迷你倉庫「收多易」東湖店。檢廉追查發現，核一廠修配組經理、工程師涉洩漏採購案規格，廠商圍標取得標案，昨兵分十七路搜索核一廠等地，約談陳聰德等九官商到案。

涉內線交易 「西門町地王」吳振隆剛返台就被帶回

大同公司前副董事長吳振隆爆內線交易！檢調查出，精英子公司出售精英電腦蘇州工業園區股權重大消息公開前，吳男兩名兒女帳戶各買進七六一張精英股票，獲利六○○多萬元，調查局台北市調查處昨天搜索十一處地點、約談十二人，吳男昨傍晚從日本返台時，旋遭調查局帶回，深夜送台北地檢署複訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。