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影／毒品通緝犯隨身背包攜帶槍毒 台南海巡跟監趁提款時人贓俱獲

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

52歲林姓毒品通緝犯涉嫌隨身攜帶槍彈、毒品，海巡台南查緝隊等單位掌握行蹤後，趁他在彰化縣和美鎮一間超商操作提款機時，上前控制，發現他斜背包拉鍊未拉，袋內槍枝清楚可見，查扣改造手槍1枝、子彈13顆及依托咪酯菸彈2顆；全案移送彰化地檢署偵辦，日前已偵結起訴。

台南查緝隊今天指出，專案小組接獲情資，林姓男子已因毒品案遭判刑確定，卻遲不入監執行遭發布通緝，且平時習慣隨身攜帶槍彈活動，具有高度危險性；經報請彰化地檢署檢察官王元郁指揮，會同彰化縣警察局員林分局及海巡署南部分署第一一岸巡隊等單位偵辦。

專案小組為避免查緝時發生反抗或誤傷，持續嚴密跟監，今年4月30日掌握林出現在和美鎮一間便利商店，趁他專注操作提款機時，迅速上前將他控制並盤查。

查緝人員發現，林攜帶的斜背包拉鍊未拉上，從外面就能看見袋內藏有槍枝，現場查扣改造手槍、子彈及依托咪酯菸彈等物，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送偵辦，今年9月已偵結起訴。

海巡署表示，將持續查緝非法槍械，並向上溯源追查毒品，民眾若發現不法情事，可撥打118免費報案專線提供線索，符合規定者有機會獲得檢舉獎金。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

52歲林姓通緝犯涉嫌隨身攜帶槍彈、毒品，海巡署台南查緝隊等單位掌握行蹤後，趁他在彰化縣和美鎮一間超商操作提款機時，上前逮捕。圖／海巡提供
52歲林姓通緝犯涉嫌隨身攜帶槍彈、毒品，海巡署台南查緝隊等單位掌握行蹤後，趁他在彰化縣和美鎮一間超商操作提款機時，上前逮捕。圖／海巡提供

52歲林姓通緝犯涉嫌隨身攜帶槍彈、毒品，海巡署台南查緝隊等單位掌握行蹤後，趁他在彰化縣和美鎮一間超商操作提款機時，上前逮捕。圖／海巡提供
52歲林姓通緝犯涉嫌隨身攜帶槍彈、毒品，海巡署台南查緝隊等單位掌握行蹤後，趁他在彰化縣和美鎮一間超商操作提款機時，上前逮捕。圖／海巡提供

52歲林姓通緝犯涉嫌隨身攜帶槍彈、毒品，海巡署台南查緝隊等單位掌握行蹤後，趁他在彰化縣和美鎮一間超商操作提款機時，上前逮捕。圖／海巡提供
52歲林姓通緝犯涉嫌隨身攜帶槍彈、毒品，海巡署台南查緝隊等單位掌握行蹤後，趁他在彰化縣和美鎮一間超商操作提款機時，上前逮捕。圖／海巡提供

52歲林姓通緝犯涉嫌隨身攜帶槍彈、毒品，海巡署台南查緝隊等單位掌握行蹤後，趁他在彰化縣和美鎮一間超商操作提款機時，上前逮捕。圖／海巡提供
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52歲林姓通緝犯涉嫌隨身攜帶槍彈、毒品，海巡署台南查緝隊等單位掌握行蹤後，趁他在彰化縣和美鎮一間超商操作提款機時，上前逮捕。圖／海巡提供
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通緝 毒品 海巡 台南 槍枝

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