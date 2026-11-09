道交新制上路毒駕重罰加倍、車輛一律沒入 竹市警強力執法

道路交通管理處罰條例修正規定自即日起施行，大幅提高毒駕及其拒測的罰鍰。新竹市警察局表示，新制針對首次毒駕者，機車處12萬元、汽車處15萬元罰鍰；10年內第2次違規者，按前次罰鍰加罰9萬元，第3次起持續累加且無上限；首次拒絕接受毒品測試檢定者，處27萬元罰鍰，10年內再犯者處45萬元，第3次起每次再加罰18萬元。此外，毒駕或拒測者，不論車輛是否為本人所有，均依法沒入車輛，展現政府嚴懲毒駕的決心。

警方說明，這次修法同步強化駕照管理，毒駕者除依法吊銷駕照外，3年內不得重新考領；再犯或符合重大肇事等法定情形者，將面臨更嚴格的考照限制。經警察機關確認施用毒品者，亦增訂預防性吊銷駕照機制，2年內不得重新考領。

另因毒駕、拒測或預防性吊銷駕照後仍無照駕車者，除原有無照駕駛罰鍰外，汽機車加罰3萬6000元，駕駛大型車加罰8萬元，並依法沒入車輛。新制亦明定同車乘客責任，年滿18歲的乘客明知駕駛人毒駕仍搭乘者，除法定例外情形外，處6000元以上、1萬5000元以下罰鍰，呼籲民眾切勿心存僥倖，更應主動勸阻親友毒駕。

市長高虹安表示，市府早於今年5月26日召開「毒駕零容忍防制會議」，整合警政、交通、衛生、教育及社政等跨局處資源，從強化執法、毒品溯源、醫療戒治、風險通報及教育宣導等面向建立聯防機制。這次中央修法提高毒駕違規罰責，市府將持續督導各局處落實相關防制作為，結合精準查緝與多元宣導，從源頭降低毒駕風險，讓市民享有更加安全、安心的交通環境。

警察局長陳源輝強調，毒駕行為嚴重威脅公共安全，警方將配合新制落實嚴格執法，持續分析轄內高風險路段、易肇事地點及時段，強化執法量能，並運用唾液毒品快篩等器材提升查緝效能，同時結合毒品溯源偵查，從源頭打擊毒品犯罪。駕駛人切勿抱持「吸毒後仍能安全駕駛」或「不會被查獲」的錯誤觀念，親友及同車乘客亦應勇於勸阻毒駕行為。警方將持續以強力執法與積極宣導雙管齊下，貫徹「拒絕毒駕、安全無價」理念，全力守護市民生命安全與道路交通秩序。

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警方表示，新制針對首次毒駕者，機車處12萬元、汽車處15萬元罰鍰；10年內第2次違規者，按前次罰鍰加罰9萬元，第3次起持續累加且無上限；首次拒絕接受毒品測試檢定者，處27萬元罰鍰，10年內再犯者處45萬元，第3次起每次再加罰18萬元。圖／警方提供