高雄BMW駕駛自撞電線桿被警測出毒駕 害同車女友挨罰

陳姓男子今天凌晨3時49分駕BMW轎車搭載陳姓女友，行經高市七賢一路與和平路口，不慎自撞電線桿，左側車身毀損，幸2人未受傷；警方到場發現陳神情恍惚，對他施以酒、毒測，結果呈陽性反應涉毒駕將陳逮捕，另對同車陳女開罰。

苓雅警分局指出，陳姓男子（25歲）今天凌晨3時49分駕BMW轎車搭載陳姓女友（23歲）沿七賢一路西向東行駛至和平一路口時，不慎自撞路邊電線桿，事故造成BMW左側車身擦損、前輪和保險桿險脫落，所幸2人均未受傷。

凱旋所員警獲報到場處置，發現陳男神情恍惚，對他施以酒測和唾液毒品檢測，其中毒測結果呈K他命陽性反應，涉有毒駕行為，當場將陳上銬逮捕。

警訊後將陳男依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。另涉毒駕交通違規部分，最高罰鍰為15萬元，當場沒入車輛，吊扣牌照2年並吊銷駕照。同車陳女另依違反道路交通管理處罰條例第35條第8項第2款，開出可處6000元至1萬5000元罰鍰。

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陳姓男子今天凌晨駕BMW轎車載陳姓女友，在高市七賢一路與和平路口自撞電線桿，後被警方測出涉有毒駕行為。記者石秀華／翻攝

陳姓男子今天凌晨駕BMW轎車載陳姓女友，在高市七賢一路與和平路口自撞電線桿，後被警方測出涉有毒駕行為。記者石秀華／翻攝