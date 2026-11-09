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2年後又撈出疑「分屍魔」大嫂腳骨骸 發現地點和裝屍袋畫面曝

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄即時報導

2年前震驚全國的高雄連環分屍案，74歲張介宗接連殺害、支解包括大嫂在內的3名婦人，將屍塊丟棄高雄前鎮河第五船渠，檢警僅打撈到3死者部分屍塊，張介宗今年6月經高雄地院國民法庭判處3死刑；相隔2年後，在同一棄屍點被釣客發現裝有疑似張介宗大嫂的人骨及啞鈴的塑膠袋，令警方訝異。

據了解，高雄一名釣客於11月5日晚間10時在前鎮第五船渠悠哉釣魚時，發現一包塑膠袋，打撈上岸後，打開袋子赫見有疑似人骨的骨頭，嚇得報案；由於2年前殺人魔張介宗殘忍殺害、支解包括其大嫂在內的3名婦人屍體，後分批載往第五船渠丟棄。

這起殘忍殺害3婦人分屍案2024年2月6日曝光後，當時檢警專案小組為找尋3名死者屍塊，會同消防局及民間救難團體在前鎮河、第五船渠及高雄港相關碼頭進行地毯式打撈搜索約2周，共尋獲了70多塊破碎的人體組織，多為趙林姓婦人和張姓婦人的人體組織，張介宗的張黃姓大嫂屍塊一直未尋獲。

相隔2年後，1名釣客在5日晚間在第五船渠釣魚時，發現裝有疑似人骨的塑膠袋報案，警方獲報勘驗，發現袋中有疑似人骨的腳掌骨，腳骨纏附啞鈴，加上發現骨頭的地點和張介宗當初棄屍地的第五船渠同地點，研判和張介宗案有關，將證物送交檢方。

檢察官吳承郁6日上午接獲警方通報，立即前往相驗，下午由檢察官林恒翠督同法醫研究所法醫師潘至信進行解剖，並緊急採集DNA檢體送驗。經高雄市警察局鑑識中心隨即進行科學比對，今天最新結果出爐，初步研判該具骨骸的DNA，不排除來自張介宗殺人案中的被害人張黃女士，即張介宗的大嫂。

雄檢呼籲民眾如發現可疑物品，應保持現場完整，避免自行碰觸或搬動，並立即撥打110報案，以利警方採證及後續調查。

高雄一名釣客於11月5日晚間在前鎮第五船渠悠哉釣魚時，發現一包塑膠袋，赫見裝有疑似人骨殘骸，檢警相驗疑為殺人魔張介宗大嫂的屍塊，籲民眾若有發現類似包裝盡速報警。圖／讀者提供
高雄一名釣客於11月5日晚間在前鎮第五船渠悠哉釣魚時，發現一包塑膠袋，赫見裝有疑似人骨殘骸，檢警相驗疑為殺人魔張介宗大嫂的屍塊，籲民眾若有發現類似包裝盡速報警。圖／讀者提供

高雄一名釣客於11月5日晚間在前鎮第五船渠釣魚時，發現一包塑膠袋，赫見裝有疑似人骨殘骸，檢警相驗疑為殺人魔張介宗大嫂的屍塊，籲民眾若有發現類似包裝盡速報警。圖／讀者提供
高雄一名釣客於11月5日晚間在前鎮第五船渠釣魚時，發現一包塑膠袋，赫見裝有疑似人骨殘骸，檢警相驗疑為殺人魔張介宗大嫂的屍塊，籲民眾若有發現類似包裝盡速報警。圖／讀者提供

高雄一名釣客於11月5日晚間在前鎮第五船渠悠哉釣魚時，發現一包塑膠袋，赫見裝有疑似人骨殘骸，檢警相驗疑為殺人魔張介宗大嫂的屍塊，籲民眾若有發現類似包裝盡速報警。圖／讀者提供
高雄一名釣客於11月5日晚間在前鎮第五船渠悠哉釣魚時，發現一包塑膠袋，赫見裝有疑似人骨殘骸，檢警相驗疑為殺人魔張介宗大嫂的屍塊，籲民眾若有發現類似包裝盡速報警。圖／讀者提供

大嫂 塑膠袋 分屍案 死刑 高雄

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