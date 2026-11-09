高雄釣客驚見纏啞鈴塑膠袋裝人骨 DNA比對疑為分屍魔的大嫂

張介宗分屍案曝光後，警方在五號船渠打撈，但僅發現部分被害婦人屍骨，大多屍塊仍未發現。聯合報系資料照

高雄前鎮河五號船渠傳出釣客釣獲裝有人骨的塑膠袋，該包疑似骨骸內纏附一枚啞鈴，經法醫解剖並由高雄市警察局鑑識中心比對DNA後，初步認定該骨骸不排除為連環殺人分屍魔張介宗案的被害人、即其大嫂張黃姓婦人。

前鎮警方11月6日上午接獲民眾報案，指稱在前鎮區成功橋附近垂釣時，意外勾起一包可疑塑膠袋，打開赫見內部裝有疑似人類骨骸，檢察官吳承郁獲報後當天上午立即前往相驗，下午由檢察官林恒翠督同法醫研究所法醫師潘至信進行解剖，並緊急採集DNA檢體送驗。

高雄市警察局鑑識中心隨即進行科學比對，今天最新結果出爐，初步研判該具骨骸的DNA，不排除來自張介宗殺人案中的被害人張黃女士，即張介宗的大嫂。

據了解，74歲的高雄連續殺人魔張介宗，先前因涉嫌殺害大嫂及2名婦人並殘忍碎屍，將屍塊丟棄於前鎮河一帶，其中部分被害人頭顱與軀幹下落不明。

該案一審先前遭國民法官重判3個死刑，目前全案正由高雄高分院上訴審理中，未料時隔案發近2年，釣客又在當年的棄屍熱區尋獲纏有啞鈴的骨骸。

雄檢呼籲，民眾若在河岸或公共場所發現可疑物品或疑似遺骸，務必保持現場完整、切勿自行碰觸或搬動，並應立即撥打110報案，以利警方後續採證與查明真相。