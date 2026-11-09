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高雄鐵皮汽修廠火警延燒連棟5戶 葬儀社兄弟檔雙亡

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻／高雄報導

高雄市某汽車修護廠昨發生火警延燒，屋頂崩塌成廢墟，附近葬儀社王姓屋主的兩名兒子命喪火場。記者石秀華／攝影
高雄市某汽車修護廠昨發生火警延燒，屋頂崩塌成廢墟，附近葬儀社王姓屋主的兩名兒子命喪火場。記者石秀華／攝影

高雄市某汽車修護鐵皮工廠昨發生火警，延燒連棟五戶，其中葬儀社王姓屋主的十九歲和十七歲兒子，被尋獲已成焦屍，因廠房存放易燃材料，火勢猛烈，一公里外都可見黑煙，消防隊搶救一個半小時才撲滅。

這間汽修廠位於鳥松區忠誠路，昨上午近九時從後方傳出火煙，延燒至中正路連棟五戶，廠房、民宅及葬儀社陷入火海，鐵皮屋頂撐不住高溫，瞬間塌陷，現場不時傳出爆炸聲響，濃濃黑煙像「火龍捲」盤據上空。火災汙染物受風向影響飄散，高雄環保局一度對鳥松、鳳山及大寮區發布空汙預警。

住戶紛紛逃出屋外，葬儀社屋主王姓男子的十九歲和十七歲兒子受困二樓，在場等待兒子消息的吳姓婦人焦急萬分，王姓兄弟的祖母著急說，火警當下媳婦曾打電話給孫子，但已無人接聽；消防隊趕抵搶救，十時許撲滅火勢，在葬儀社二樓房間發現兄弟已成焦屍，吳婦看到兒子遺體被抬出，情緒崩潰痛哭，自責說「早知道就不出門工作了」。

檢警昨相驗確認死因是火災導致身體大面積燒燙傷，王姓兄弟的父親參與相驗後，一度坐在椅子上放聲大哭，需家人攙扶，母親在旁啜泣。

王姓屋主長子就讀某科技大學四技二年級、次子是高中三年級學生。家屬提及，哥哥跑外送到深夜，弟弟前一天參加校慶，加上昨為假日，父母出門時兄弟還在睡覺，沒想到未能逃出火場。

兄弟師長聞噩耗震驚難過，校方表示，已啟動急難救助與關懷機制，全力協助家屬處理後續事宜。

汽修廠被燒成廢墟，鐵皮鋼架扭曲變形，消防局共派出廿四輛車、五十九人救災，懷疑廠房是起火點，調查起火原因。

兄弟 中正路 火災

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