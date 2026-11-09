兩性專家：外遇蒐證先請教律師

「正宮」用丈夫手機的通訊內容當證據狀告「小三」，被法官判犯妨害秘密罪。兩性專家吳娟瑜說，正宮發現「風吹草動」，有權尋求公平處理，但建議事先請教律師怎麼蒐證，避免誤觸法網，也不會有所遺漏。

這起判決引發民眾熱議。劉姓男子說，沒想到看丈夫手機蒐證的妻子，訴請侵害配偶權的小三賠償，竟會被小三反告後判刑，「顛覆我對司法的三觀」，正宮雖然蒐證方式不合法，但按照情理，如果只是為了證明丈夫外遇，拍下丈夫與小三對話，其情可憫，應以較輕刑責「告誡」。

陳姓女子則認為，蒐集證據本來就有合法性的問題，正宮處理時不能太心急，亂了方寸，反而讓自己陷入另一個麻煩，當事人可考慮找徵信社處理，只要查證屬實，趕快離婚，要求對方賠償。

吳娟瑜說，正宮為維護家庭和諧、讓婚姻持續，發現風吹草動，本來就有責任與權利，尋求公平處理，「家庭保衛戰是一定要打的」，發現丈夫對婚姻不忠誠，蒐證很重要，但最好事先請教律師，知道怎麼蒐證才不會掛一漏萬，視後續情節循序漸進處理，也可請教有經驗的長輩如何處理。

她說，女性處理婚姻危機，維護家庭有兩個重點，如果已經不要這個丈夫，要有提告的決心，如果還要這個丈夫，覺得他有心回頭，要給他機會，應採取比較可以「善後」的處理方式。