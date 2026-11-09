律師：外遇取證 是否合法為關鍵

吳姓女子趁丈夫睡覺時查看手機翻拍，被依妨害秘密罪判處拘役四十天。司法實務上見解不同，有人認為應優先保障隱私權，也有人主張為維護婚姻權有正當目的，律師提醒民眾即便是對於配偶，蒐證仍須注意是否合法，以免提告不成反吃上官司。

律師孫瑞蓮表示，為提起侵害配偶權訴訟而取得另一半的對話紀錄，實務上存在兩派見解，一派認為配偶為維護婚姻權蒐證，若侵害法益甚小，且有正當目的，不應認定構成妨害秘密罪，另一派則認為應優先保障隱私權，為少數見解。

她指出，審理重點在是否未經同意查看，法官會考量手機是否設有密碼、配偶是否知道密碼，如夫妻平常互相知道密碼，也會互相使用手機，法官可能認為配偶查看手機具正當理由，但若手機設有密碼，配偶卻擅自解除密碼再翻拍對話紀錄，可能涉及侵害隱私權。

律師林富貴說，通姦罪除罪化後，夫妻關係保障主要剩民事侵害配偶權求償，但妨害秘密罪屬刑事責任，一般而言「刑事優於民事」，若有對配偶蒐證需求，須注意證據取得方式是否合法，最好先尋求律師諮詢，不要因急著提告反而陷入刑責。

林富貴舉例，有民眾在非刻意蒐證情況下，偶然發現另一半外遇，例如配偶洗澡時手機突然響起，意外看到通訊內容，或家中原為保護小孩、長輩而裝設的監視器，意外錄到配偶與第三者對話，並非刻意取得他人隱私，與趁對方睡覺時翻拍手機內容不同。

孫瑞蓮也說，若在夫妻共同居住空間，如客廳等共同使用區域，原本裝設的監視器意外錄到配偶與第三者通話，相較刻意接觸配偶個人物品、翻拍手機內容，爭議較小。