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高雄前鎮運河五號船渠發現人骨組織 疑2年前張介宗分屍案遺留骸骨
高雄前鎮河五號船渠處傳出發現塑膠袋包裹屍塊，疑似足部骨頭，發現的釣客報警後，檢警已派員採證。由於先前分屍案凶嫌張介宗案發後也是將被害婦人屍塊丟在該處，相隔約2年再被找出屍塊，是否為張介宗所丟棄，將由檢警化驗釐清。
據了解，高雄釣客於11月5日晚間在第五船渠釣魚時，發現一包塑膠袋，打開袋子後赫見有疑似人骨的骨頭，警方已將證物交給檢方；據了解，因為發現骨頭的地點和張介宗當初棄屍地的第五船渠同地點，研判和張介宗案有關，不過地檢署仍在查驗，尚未說明結果。
2024年，74歲高雄連續殺人魔張介宗，前後殺了大嫂及2名婦人碎屍後棄置前鎮河，還有2名婦人頭顱下落不明，一審被國民法官判3個死刑，目前案件正上訴高雄高分院審理中。
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