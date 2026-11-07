喝花酒？傳醉警嗆黑道釀幫派衝突 桃園警方：雙方小弟口角鬧事

桃園前天傳酒店客人聚眾滋事，警察連開4槍才控制場面。民代爆料衝突起因是警察喝醉嗆幫派人士，但警方表示並非如此，稱狀況是幫派有2方人馬在酒店外口角衍生。

民進黨桃園市議員黃瓊慧接獲爆料，內容指當天狀況是警界幹部在酒店跟黑道人士喝酒，期間有另一批幫派成員進包廂敬酒，結果與其中一名警官發生口角，才演變成酒店外大批人馬聚集場面；國民黨桃園市議員詹江村也在臉書揭露此事，指事件是涉案員警喝醉嗆敬酒的幫派人士導致。

消息傳開，桃園市警局火速做出懲處，並稱員警是掌握幫派活動情資，先前往龍潭某餐廳約制，隨後才轉往酒店，但說法仍令外界質疑；黃瓊慧質疑衝突究竟如何發生，員警事先掌握情資為何不報備，衝突當下又為何不通報轄區警方。同黨議員黃家齊也批警紀敗壞，「抓毒抓到自己人，掃黑掃到酒店裡」。

警方澄清，員警是掌握道上2幫人馬有糾紛，5日晚上先前往龍潭約制其中一方，事後再轉往酒店約制另外一方，確實沒有先報備，但沒有外傳警察喝醉嗆幫派人士情節。

警方表示，員警跟幫派人士原本談判過程還順利，但不知為何，外頭雙方的小弟在酒店外起口角鬧事，才導致事件發生。至於外界質疑跨轄一事，蒐報對象沒有特定地域限制，有接獲情報就會前往目標所在地點。

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