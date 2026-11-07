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桃園酒店滋事警察開槍…4警私下協調未果、小隊長記大過調行政警

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

桃園前天深夜發生酒店客人聚眾滋事，警方開槍控制現場，外傳事件與警察喝花酒有關，藍綠民代要求市府與警政署徹查；桃園市警察局回應，經查，當下有4名警員接獲情資，但後續未經報備續至該酒店包廂協調糾紛，將依規定記過處分。

警察局說明，有關11月6日凌晨桃園區寶山街酒店外發生酒客糾紛及聚眾滋事事件，桃園警分局獲報後立即啟動快打部隊，迅速派遣警力到場處置，並於現場情勢升高時依法對空鳴槍示警，有效控制現場秩序，將滋事人員帶回偵辦，防止衝突擴大。

經追查發現，大園及中壢分局偵查隊掃黑小隊共4位刑警於事前接獲情資，得知列管幫派分子疑因先前糾紛，可能相約談判，為防範幫派衝突及可能發生之暴力事件，警員基於治安維護及預防性作為，前往龍潭某餐廳洽線了解案況，餐後未經報備續至該酒店包廂協調糾紛，復因現場發生衝突致實施告誡約制未果，警員先行離開，並將處置情形回報單位主管，後依上開規定填報與特定對象接觸交往報告表陳核備查。

警察局表示，於案發後即已主動通知相關人員及在場警員到案調查說明，並調閱相關資料及影像，釐清事實經過及有無違反相關規定情事，惟渠等涉足酒店及有飲酒情事，且現場發生衝突後，警員先行離開，未即時通報轄區警力協處，未能妥適處置，確有應變不當，致生事端，嚴重影響警譽。

警察局表示，將依「警察人員獎懲標準」規定核予主要當事人吳小隊長記大過處分並改調行政警察，溫姓分隊長記過二次，其餘劉及張姓2位小隊長各記過一次，以資警惕，併追究相關考監責任。

警察局強調，警察執行職務除應恪遵相關法令及程序，更應本於維護治安、保障民眾安全之職責，積極妥適處置各項突發狀況，對於警員執勤不當情事，本局絕不迴避，秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」原則，若有發現警員其他違法違紀情事，亦將依法究辦，絕不寬貸，並要求全體警員引以為戒，避免類似情事再次發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園某酒店前天傳酒客聚眾滋事，警方開槍控制場面。圖／翻攝自市長張善政臉書
桃園某酒店前天傳酒客聚眾滋事，警方開槍控制場面。圖／翻攝自市長張善政臉書

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