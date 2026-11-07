快訊

高雄熱炒店鹹酥中卷一份700元！份量曝光網驚：墾丁上來開業的？

民主黨勝選重擊美股！女議員喊停AI開發「和馬斯克開戰」…遭網友圍剿

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園某酒店聚眾滋事警察開槍 藍綠民代爆料疑與警察喝花酒有關

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園前天深夜傳酒店酒客聚眾滋事，警方開槍控制現場，引發各界關注，結果藍綠民代都接到爆料，事因疑與警察自家人喝花酒有關，要求中央及地方政府徹查。

桃園市桃園區某酒店前天深夜門口聚集大批黑衣人，現場叫囂謾罵聲音不斷，警方快打部隊到場仍難控制場面，最後一名員警走進人群中並對空連開4槍才壓制氣焰；事件引發各界關注，市長張善政也在臉書支持警方合理執法，但後來傳出事件起因與警方幹部喝花酒有關，藍綠議員都在臉書發文跟市府及警政署討要說法。

民進黨桃園市議員黃瓊慧接獲爆料，內容指稱當天是警界幹部在酒店跟黑道人士喝酒，期間有另一批幫派成員進入包廂敬酒，結果與其中一名警官發生口角，差點爆發肢體衝突，才演變成酒店外大批人馬聚集場面，「支持警方對空鳴槍管理現場秩序，但事因若是自己人，會怎麼處理」。

黃瓊慧表示，當晚已有人打110檢舉警察喝花酒，不曉得張市長、警察局長可有掌握？對內全面封口，對外不敢說明，根本是包庇。請市府跟警局正面回應，警方幹部有無在酒店跟幫派成員飲酒、衝突是否有警官涉入、110有無接獲檢舉及督察組調查結果如何。

國民黨桃園市議員詹江村也在臉書揭露此事，指涉案員警隔壁包廂的幫派成員剛好與與自己包廂的幫派成員熟識，過程中隔壁包廂來敬酒，結果一名喝茫的警察當場嗆敬酒人士，引發嚴重肢體衝突。

詹江村表示，這案件應該很多警察必須下台，不取締黑幫老是搞科技執法，少數跟黑幫勾結的警察導致其他辛苦警察聲譽受損，呼籲警政署必須立即嚴懲，以儆效尤。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園某酒店前天傳酒客聚眾滋事，警方開槍控制場面，市長張善政時候在臉書發文支持員警合理執法。圖／翻攝自市長張善政臉書
桃園某酒店前天傳酒客聚眾滋事，警方開槍控制場面，市長張善政時候在臉書發文支持員警合理執法。圖／翻攝自市長張善政臉書

酒店 警察 藍綠 桃園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹北市長室變了？前市長開門迎客 陳冠宇批現今淪鄭朝方私人會所

多城管控萬聖節！杭州奧特曼被帶走 上海禁學生過洋節

鐵工隱身屏東郊區改槍 警方深夜循試射爆竹聲逮人

影／豐原廟東夜市消費糾紛 老闆娘怒吼2客人：跪下

相關新聞

國安衝擊…高金素梅涉共諜 起訴求刑14年

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑涉共諜偷渡出境，台灣高等檢察署調查，高金素梅與張俊傑合謀接受中共一億七千萬巨資，發展共諜組織，並接受捐贈經營原民部落選區，試圖作為「第五縱隊」使用，昨依違反國安法、違背職務收賄罪起訴高金、張俊傑、高金辦公室主任陳智葟、助理林怡君共四人，對高金與張各求刑十四、十五年，陳、林移審法院裁定續押。

助張俊傑偷渡 陸籍船長6人收押

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑成功偷渡，檢警掌握情資，張此次開出一五○○萬天價，力拚潛逃出境，沒想到真讓張找到「滿瑞富六號」漁船，由陸籍船長陳華亭掌舵開船，張登船後藉由「漁網隱身」躲過安檢，為釐清有無裡應外合，台北地檢署聲押陳華亭、台籍人頭船長黃新嘉及四名印尼漁工，法院裁定六人均羈押禁見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。