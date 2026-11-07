桃園某酒店聚眾滋事警察開槍 藍綠民代爆料疑與警察喝花酒有關

桃園前天深夜傳酒店酒客聚眾滋事，警方開槍控制現場，引發各界關注，結果藍綠民代都接到爆料，事因疑與警察自家人喝花酒有關，要求中央及地方政府徹查。

桃園市桃園區某酒店前天深夜門口聚集大批黑衣人，現場叫囂謾罵聲音不斷，警方快打部隊到場仍難控制場面，最後一名員警走進人群中並對空連開4槍才壓制氣焰；事件引發各界關注，市長張善政也在臉書支持警方合理執法，但後來傳出事件起因與警方幹部喝花酒有關，藍綠議員都在臉書發文跟市府及警政署討要說法。

民進黨桃園市議員黃瓊慧接獲爆料，內容指稱當天是警界幹部在酒店跟黑道人士喝酒，期間有另一批幫派成員進入包廂敬酒，結果與其中一名警官發生口角，差點爆發肢體衝突，才演變成酒店外大批人馬聚集場面，「支持警方對空鳴槍管理現場秩序，但事因若是自己人，會怎麼處理」。

黃瓊慧表示，當晚已有人打110檢舉警察喝花酒，不曉得張市長、警察局長可有掌握？對內全面封口，對外不敢說明，根本是包庇。請市府跟警局正面回應，警方幹部有無在酒店跟幫派成員飲酒、衝突是否有警官涉入、110有無接獲檢舉及督察組調查結果如何。

國民黨桃園市議員詹江村也在臉書揭露此事，指涉案員警隔壁包廂的幫派成員剛好與與自己包廂的幫派成員熟識，過程中隔壁包廂來敬酒，結果一名喝茫的警察當場嗆敬酒人士，引發嚴重肢體衝突。

詹江村表示，這案件應該很多警察必須下台，不取締黑幫老是搞科技執法，少數跟黑幫勾結的警察導致其他辛苦警察聲譽受損，呼籲警政署必須立即嚴懲，以儆效尤。

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