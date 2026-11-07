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台64拖醉客下車害輾死 司機重判13年

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

Bolt司機林宇濬今年一月二十五日凌晨，於台六十四快速道路，丟包酒醉的温姓政大高材生替代役，導致温男慘遭後方接連駛來的四車輾死，新北地院國民法官認定，林男不符自首資格，昨依違背法令契約遺棄致死罪重判林男十三年徒刑，比檢方求刑十一年還重。

判決指出，死者以Bolt叫車，在北市興隆路搭上林男的多元計程車，林男明知依雙方運送契約，對死者有保護義務，行經台六十四線往板橋匝道時，死者疑酒醉踢踹車門，林男在台六十四線西向二十七．五公里處路肩停下，打開車門將死者拖下車，任其倒臥在車尾，即駕車離去。

林男拖死者下車後，往前開了一分鐘，才報警稱有人躺在車道需要協助，警方到場，醉癱在路面的温姓男早已遭後方陳姓、邱姓、魏姓、簡姓四名駕駛汽車輾過，導致腦部碎裂傷、大量出血而死。

檢察官認定，當時死者躺臥在內線車道，加上身著深色衣物、現場路燈明暗交錯，使人難以辨識而警覺閃避，將後車四名駕駛不起訴。

合議庭認為，林男犯後雖主動報警，卻未坦承自己就是載送死者的司機，在得知其死訊後雖主動至派出所說明，仍多次供稱死者是自行下車，未告知關鍵的遺棄犯行，造成年輕生命殞落，不適用自首減刑規定。

司機 Bolt 丟包

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