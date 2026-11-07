助張俊傑偷渡 陸籍船長6人收押

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑成功偷渡，檢警掌握情資，張此次開出一五○○萬天價，力拚潛逃出境，沒想到真讓張找到「滿瑞富六號」漁船，由陸籍船長陳華亭掌舵開船，張登船後藉由「漁網隱身」躲過安檢，為釐清有無裡應外合，台北地檢署聲押陳華亭、台籍人頭船長黃新嘉及四名印尼漁工，法院裁定六人均羈押禁見。

檢方原認定黃新嘉僅是人頭，只有約談未拘提，後來發現他以船長身分陪同張俊傑出海，實則掩護陳華亭開船，認定黃知情，當庭逮捕並聲押。

張俊傑在薔琵颱風來襲前，喊出一二○○萬找船家偷渡，礙於檢警全面布防，台籍走私漁船根本沒人敢碰，檢方原計畫在颱風期間圍捕張，但又被張早一步逃走，十月底張再喊出一五○○萬天價，終於尋得陸籍船長陳華亭開船。

詭異的是，十月廿八日張俊傑登上「滿瑞富六號」漁船後，海巡登船檢查，張俊傑情急下鑽進身後甲板綠色凹槽內，用漁網堆在上方覆蓋隱藏，因船上沒有「密艙夾層」，海巡人員竟未翻動漁網就放行，外界質疑邊防猶如國安破口。

知情人士說，覆蓋張俊傑的漁網長約三點五公尺、寬兩公尺、厚零點五公尺，層層網目幾乎沒有空隙，目視時很難看到下方是否藏人。

據指出，若沒有明確可疑情資，安檢人員實務上通常不會將整疊漁網列為翻動檢查範圍，知情人士直言「知道漁網無法納入翻檢項目，犯罪集團狡猾程度超高」。