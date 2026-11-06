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喪屍煙彈入侵校園！藥物濫用防治學會理事長馬躍中：防毒宣導須升級

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

新興毒品與依托咪酯（喪屍煙彈）近年透過電子煙彈、水果香味及卡通包裝快速滲透青少年社群，校園毒品黑數與通報人數大增，對第一線防毒機制構成嚴峻考驗。台灣藥物濫用防治學會日前主辦「2026犯罪被害人權益保障與當前刑事政策國際研討會」，邀集國內專家學者診斷當前藥物濫用困境，並從宣導、預警、緝毒與戒毒四大面向拋出具體政策建言。

理事長馬躍中指出，近年在學兒少施用第一、二級毒品通報人數明顯增加，依托咪酯等新興毒品常以隱密性的電子煙彈形式流通，導致第一線教師面臨辨識困難、處置標準不一、送驗與通報程序不熟悉，以及家長配合度不足等多重困境。

馬躍中強調，傳統僅靠宣導毒品名稱、外觀及法律責任的反毒宣導已難以因應現今情境，校園防毒須建立兼顧「預防教育、行政處理、毒品風險判斷及輔導支持」的全新校園防制模式，教育內容應強化如何辨識電子煙、加熱菸及摻毒煙彈，並納入健康危害、成癮風險、法律責任、成分不明風險及拒絕技巧，評估教育介入前後的學習成效。

估教育介入前後的學習成效

針對新興毒品的偽裝性，高雄醫學大學藥學院名譽教授李志恒教授直言，新興毒品正是「糖衣裹毒物」，對兒少吸引力極強，除了加強教育讓學生認知偽裝背後的健康危害外，教師與家長也應全面提升對電子煙吸食工具及吸毒異常行為的敏感度，才能及早發現與輔導。

中正大學犯罪防治學系教授曾淑萍說，青少年防毒應轉向情境式的「識毒、拒絕與求助」訓練，因應毒品問題橫跨公共衛生、兒少保護及治安領域，防制思維應從「被動處置」提升至「主動預警」，建議由法務部統合相關部會，建立「青少年毒品風險儀表板」，在保障個人隱私的前提下整合學校、警政、醫療、社政及地方毒防中心數據，並建立新興物質快速預警與跨部會應變機制。

前檢察官曾昭愷指出刑罰設計的潛在失衡，他認為現行法律過度重視是否具備「營利性」，反而忽視實際轉讓或散布的毒品數量，導致持有少量者可能面臨重刑，大量無償轉讓者的法定刑卻相對較輕，建議未來修正毒品危害防制條例，以「實際轉讓與散布毒品數量」作為刑度與加重基礎。

司法官學院院長吳巡龍（左）代表法務部長鄭銘謙，接受台灣藥物濫用防治學會馬躍中理事長（右）2026年毒品建言。圖／台灣藥物濫用防治學會提供
司法官學院院長吳巡龍（左）代表法務部長鄭銘謙，接受台灣藥物濫用防治學會馬躍中理事長（右）2026年毒品建言。圖／台灣藥物濫用防治學會提供

喪屍煙彈 藥物濫用 校園

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