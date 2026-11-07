聽新聞
0:00 / 0:00
AI自學變駭客 男竊個資賣暗網
人工智慧（ＡＩ）科技進步，高雄卅八歲林姓男子透過ＡＩ撰寫程式，非法駭入公家機關及私人企業網站後台，竊取廿三萬餘筆民眾個資，透過暗網販售。
高雄市刑大搜索逮人，估林男盜賣個資非法獲利約二百七十萬元，依妨害電腦使用罪嫌移送高雄地檢署複訊後，檢方認無羈押必要，以三萬元交保。
永豐銀行因客戶存款遭盜轉，疑遭駭客入侵，引起社會驚駭。高雄市刑大科偵隊員警於網路巡邏時，發現有人在暗網販售台灣、香港及泰國等地民眾個資，經多方資料比對，鎖定林姓男子涉有重嫌，查出他涉嫌侵入出版社、樂齡社福機構及兩個公務單位竊取個資。
警方調查，林姓男子原本在碼頭工作，突發奇想利用生成式ＡＩ學習程式撰寫及網路架設技術，整合電腦與雲端儲存服務，以「亂槍打鳥」方式鎖定網站，不斷測試入侵網站後台，竊取資料庫內會員、客戶等個人資料，累計盜取廿三萬餘筆個資，再將個資放上暗網販售給不特定人士。
檢警以偵查不公開，不願透露遭竊個資的公務單位名稱，表示已請被盜個資的單位修補程式漏洞。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。