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張俊傑狡詐跳船海上偷渡 「滿瑞富6號」陸籍船長6人收押禁見

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

立委高金素梅前助理張俊傑涉貪汙、共諜2大案，據傳10月底從基隆偷渡出境。台北地檢署持續追查幕後接應人員，昨日聲押漁船「滿瑞富6號」4名印尼籍漁工、人頭船長黃新嘉及陸籍船長陳華亭；台北地院今晚開庭評議，裁定6人均收押禁見。

據悉，陳華亭雖是陸籍漁工，實質上卻是「滿瑞富6號」的船長，由於他身分特殊，檢警不排除他是受中共指令鋌而走險。最新情資顯示，張俊傑逃亡價碼從1200萬加至1500萬元，他是受誰指示載送？有無對價關係？幕後誰在操盤？將是檢方調查重點。

據了解，張俊傑十分狡詐，10月28日先是登上「錢春168號」漁船，再跳到「滿瑞富6號」出海，開船者則是陸籍船長陳華亭。

10月29日下午，「滿瑞富6號」開到海峽中線後，張俊傑就被大陸漁船接走，自此揚長而去；同月30日，陳華亭將漁船開回台灣。檢警11月2日追到張現身正濱漁港，但為時已晚。

張俊傑海上偷渡後，海巡署先在彭佳嶼附近帶回「錢春168號」漁船，11月4日約談船東簡錫隆帶到案，並移送北檢複訊；簡到案後大喊冤枉，聲稱自己與張逃亡無關，檢方訊後限制住居。

檢警另拘提「滿瑞富6號」4名印尼籍漁工、陸籍船長陳華亭到案，同步約談人頭船長黃新嘉與船東李鳳嬌；其中，僅李以10萬交保、限制出境出海，其餘6人均遭聲押禁見。

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑偷渡出境，「滿瑞富6號」陸籍船長陳華亭（中）涉嫌接應遭聲押禁見。記者張宏業／攝影
立委高金素梅前辦公室主任張俊傑偷渡出境，「滿瑞富6號」陸籍船長陳華亭（中）涉嫌接應遭聲押禁見。記者張宏業／攝影

張俊傑 印尼 偷渡 高金素梅 共諜

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