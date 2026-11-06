張俊傑疑躲漁網下避安檢 藏身凹槽曝光！層層漁網難看穿

涉貪汙、共諜案棄保潛逃的立委高金素梅前辦公室主任張俊傑，疑於10月28日晚間藏身「滿瑞富6號」漁船甲板漁網下，躲過海巡安檢偷渡出境。據了解，張俊傑疑似藏身後甲板綠色凹槽內，再用漁網堆在上方覆蓋隱藏，覆蓋範圍長約3.5公尺、寬2公尺、厚0.5公尺，層層網目幾乎沒有空隙，目視時很難看到下方是否藏人。

張俊傑當晚先登上基隆正濱漁港的「錢春168號」，隨後轉至「滿瑞富6號」，在漁船出港前，海巡人員曾登船安檢，卻沒有發現張俊傑。外界質疑海巡查驗不夠確實，目前海巡署正釐清現場環境及安檢作業情形。

知情人士表示，漁網堆疊在漁船後甲板凹槽上，網目層層交疊，幾乎無法看穿。同類型漁船的船主指出，漁船出港前都會先將漁網整理妥當，方便出海後直接下網作業，通常不願讓人任意翻動，因為一旦翻亂，必須額外花費10至20分鐘重新整理，影響捕魚作業。

知情人士說，基於漁船實際作業情況，若沒有明確可疑情資，安檢人員實務上通常不會將整疊漁網列為翻動檢查範圍。知情人士直言「知道漁網無法納入翻檢項目，犯罪集團狡猾程度超高」。

海巡署仍在調查10月28日當晚的登船安檢過程，釐清相關人員實際查驗情形及有無疏失，據悉未來將對相關安檢人員進行懲處。檢警則持續追查張俊傑的偷渡經過，涉嫌協助出境的「滿瑞富6號」中國籍船員、台籍船長及4名印尼籍船員，已遭檢方聲請羈押禁見。