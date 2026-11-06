高金素梅涉共諜案遭起訴...辦公室主任、助理自白認罪 出庭不發一語

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑詐領助理費、協會補助款，又涉共諜案棄保潛逃出境。高檢署今依違反國家安全法為大陸地區公務機構發展組織罪、貪汙治罪條例職務上收賂等罪嫌，起訴高金素梅、張俊傑及辦公室主任陳智葟、助理林怡君，因陳、林女被約談後羈押禁見，台灣高等法院今開庭訊問，兩人面對媒體詢問均不發一語。

高院提解陳智葟、林怡君出庭訊問，媒體詢問是否知悉張俊傑已經落跑出境、是否認罪、資金用於何處等，兩人戴口罩現身未回答問題。

高檢署偵辦共諜案聲押林怡君、陳智葟獲准，由於押期將屆聲請延長羈押，高院昨才裁定兩人自11月9日起延長羈押禁見2月。然而，高檢署今即起訴高金素梅、張俊傑、林怡君、陳智葟等四人。

高檢署起訴指出，高金素梅等人2005至2016年間，將部落工作隊及國會團隊統合成「祖靈之邦團隊」後，以「一套人馬，兩塊招牌」手法，由張、陳統領該團隊的競選、問政及原住民鄉部落聯繫工作，林則做為高金、張的代理人，居間穿梭兩岸接受中共官員指示並進行傳達。

檢察官認為，高金素梅身為立委竟為連任及牟取不法利益，與張俊傑等人合謀收受境外敵對勢力提供資源及巨額資金，為大陸地區公務機構發展組織，企圖動搖民心，更利用監督問政，尤其是反軍購、兩岸、外交及國防等重要議題，內外勾結配合中共發聲，危害我國主權完整、國家安全及社會安定甚鉅，情節重大，偵查中仍推諉卸責、毫無悔意，故求處重刑14年。

至於潛逃出境的張俊傑與高金等人合謀收受境外敵對勢力提供之的資源及巨額資金，為大陸地區公務機構發展組織，安排相關人員前往大陸地區接受島內統戰工作等訓練課程，滲透原民部落地區，試圖作為「第五縱隊」，東窗事發後又棄保潛逃，惡性極為重大，故求刑15 年。於偵查中自白的陳、林2人已繳回犯罪所得，且就高金、張的共犯情節供述明確，建請法院量處適當刑度。

立委高金素梅助理林怡君。記者林孟潔／攝影