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毒蟲集團19刀劫殺鹹水雞達人 遺屬補償金「打8折」興訟二連敗

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

南港知名鹹水雞達人林姓男子2019年遇毒蟲「黑吃黑」搶劫，身中19刀身亡，遺屬申請犯罪被害補償金，經士林地檢署認定死者持毒遭致受害，酌減2成給付金額。家屬不服提行政訴訟，台北高等行政法院更一審認定，士檢就補償金額打8折部分並無違誤，且妻、母有足夠財產支應未來生活，駁回2人扶養費申請也屬合法，判遺屬敗訴。

死者林男原經營鹹水雞中央廚房生意，旗下有多家加盟攤，卻因不明原因持有毒品，遭毒蟲王志強、盧德倫、林羿廷等人共謀行搶。2019年9月10日凌晨，王志強一行人潛入林男住處搜刮毒品及財物，未料巧遇林男返家。

雙方碰頭後扭打成一團，林羿廷則拿出預藏的藍波刀，猛揮19刀刺穿林男肩部、胸口、心臟等處。經送醫搶救，林男仍因生前施用多重毒品中毒及外傷出血死亡。

刑事部分，王志強、盧德倫、林羿廷被依共犯強盜致人於死罪，遭判14年至11年不等刑期定讞；民事部分，死者家屬向王等3人請求連帶賠償，雖經判決確定獲賠，但因眾人名下無財產可供強制執行，最終只取得債權憑證，未能實際獲償。

死者父母、遺孀及子女同年循犯罪被害人補償舊制，申請法定扶養費、精神撫慰等遺屬補償金。士檢考量，本案是因林男持有大量毒品且販毒，進而引發王志強等人覬覦並招致殺害，死者受害原因不能完全歸咎於他人，僅決議給付核定金額8成的補償金。

死者遺屬不服，向北高行提起行政訴訟，請求士檢全額給付。

北高行一審審酌，林男生前持有毒品，眾人因此謀議誘騙他外出，再趁機侵入住處竊取財物，不能說兩者間毫無關聯。縱使本件非持有毒品所誘發的犯罪，但林男死因也與多重毒品中毒有關，若全額補償，恐有助長持有、施用毒品風氣之虞。

一審認為，士林地檢署考量案件的違法行為及社會危害，將原本核准的遺屬補償金酌減20%，並無裁量濫用，判遺屬敗訴。

但案件上訴二審，最高行政法院轉向認定，士檢未查明死者遺孀、母親財產是否足夠支應未來生活，即駁回2人扶養費項目申請，此部分有所違誤，判決撤銷並發回北高行更審。

更一審則指出，林男死後，包括遺孀、林母已分別領取身故保險金490萬、625萬餘元，妻子名下另有金融帳戶財產669萬餘元，足以讓2人維持生活。其中林母雖已退休，但仍有其他扶養義務人能負照顧責任，不符合「生活陷於困境」的救助補償要件，仍判決駁回。可上訴。

台北高等行政法院。聯合報系資料照
台北高等行政法院。聯合報系資料照

補償金 達人 搶劫

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