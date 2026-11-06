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高金素梅涉共諜案遭求刑14年 國民黨團聲援轟草率起訴：司法東廠
無黨籍立委高金素梅因疑涉共諜案，台灣高等檢察署今依國安法、貪汙治罪條例等起訴，求刑14年。國民黨立院黨團下午發出新聞稿聲援高金素梅，批高檢署起訴「草率」，表示深表遺憾，堅定支持高金素梅捍衛清白。
高金素梅辦公室主任張俊傑因涉及共諜案棄保潛逃，日前已確定自基隆搭乘漁船偷渡出境，高檢署今正式依違反國安法為大陸地區公務機構發展組織罪、貪汙治罪條例職務上收賂等罪嫌，起訴高金素梅、張俊傑及辦公室主任陳智葟、助理林怡君共4人，並對前2者各求刑14及15年。
國民黨團表示，高金素梅深耕原鄉24年，連任7屆的民意基礎與奉獻有目共睹，檢方卻將她長期以來基於自身理念的問政主張，牽強附會為受中共授意，邏輯充滿矛盾。
國民黨團指出，更令人質疑的是，檢方指控事由已事隔多年，刻意選在選舉前夕，於首次訊問後短短三日內火速起訴。不給予高金委員釐清事實的空間及時間，更選在選舉投票22日前，意圖影響民眾投票意向的用心，不言可諭。
國民黨團強調，強烈譴責任何企圖透過司法進行政治抹黑的行徑。堅信正義站在公理的一邊，國民黨團絕對與高金素梅站在一起，做她最堅實的後盾。呼籲司法不要一再成為執政當局的東廠打手，讓證據說話，全力支持高金素梅粉碎不實指控，還給當事人與原鄉族人一個公道。
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