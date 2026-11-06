河口湖命案疑牽出詐保集團？ 女助理揭李碩彬自稱全台有24名助理

台南地檢署查出井女丈夫李碩彬為她投保三千萬元，指揮刑事局搜索、拘提，複訊後依共同殺人等罪聲押禁見獲准。圖／翻攝自李碩彬臉書

38歲的台灣女子井雲蓉參團赴日本旅遊，上月被發現頸部遭利刃重創身亡。檢警調查指出，29歲的李碩彬涉嫌與井雲蓉虛偽結婚，隨後鼓吹妻子單獨赴日並投保總額高達4500萬元的天價保單；李男更涉嫌教唆前女友楊閔涵前往日本河口湖，持刀殺害井雲蓉以企圖詐領保險金。

根據《鏡週刊》報導，一名曾擔任李碩彬助理的年輕女子小藍（化名），憶起今年5月在網路上看到李碩彬徵助理，且月薪高達5萬元，於是上網應徵私人助理。入職後因李碩彬很積極地希望她用假結婚詐領保險費，讓她直接閃辭，爾後又再透露，李碩彬曾向她聲稱，自己家族是從事房地產事業，在全台北、中、南地區，都至少各有8名助理。小藍表示，當時李碩彬面試時聲稱「還有其他人也要來面試」，不排除藉此營造「職缺搶手」的假象。

且小藍指稱李碩彬的Email信箱，近年有人以此在求職網站徵求「行政秘書」，上班地點位於宜蘭羅東，開出月薪4萬2000元。若依照李碩彬所言，全台3區各有8名助理計算，李男本人應共聘請了至少24名助理，讓小藍驚覺：「如果這些都是真的，那（詐保事件）死了多少人？」

律師黃亦揚指出，依《保險法》第131條規定，意外是指非疾病引起的外來突發事故，因此遭他人攻擊致傷、死亡，原則上仍符合意外險理賠範圍。不過，若受益人故意傷害被保險人，依法將喪失保險金請求權；若李碩彬最終被證實為詐領保險金而策劃殺妻，即使保單符合意外險理賠條件，也無權領取相關保險金。

至於李碩彬是否還能繼承妻子遺產，黃亦揚表示，依《民法》第1145條規定，故意致被繼承人於死者，經法院判決確定後將喪失繼承權。至於原定3,000萬元保險金的去向，若保單另有指定其他合法受益人，將由其他受益人請領；若沒有其他有權請領者，保險金則可能列為被保險人遺產，由死者父母、子女等具有繼承權的人依法分配。