鐵工隱身屏東郊區改槍 警方深夜循試射爆竹聲逮人

具鐵工背景的林姓男子染上毒癮，隱身屏東萬巒鄉住處改造槍枝，還半夜跑到山區試槍。刑事局南部打擊犯罪中心循試槍「爆竹聲」蒐證攻堅逮人，依違反槍砲等罪移送屏檢偵辦。

內政部警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心今天發布新聞稿指出，為防止黑槍流入市面，警方日前接獲情資，指設籍屏東地區的55歲林男涉嫌改造槍枝。南打會同屏東地檢署、桃園市警察局蘆竹及大溪分局共組專案小組，今年9月1日前往屏東縣萬巒鄉發動搜索。

專案小組現場查扣火藥槍1支、改造槍枝3把（其中1把經鑑定具殺傷力），以及子彈、鋼珠、鑽床、砂輪機、電鑽與噴火槍等大批改槍工具，同時起獲毒品吸食器及殘渣袋等證物。

警方調查，林男擁有多年鐵工背景，對金屬加工具備專業技能。他為掩人耳目，採「螞蟻搬家」方式分批購買大型機具運往萬巒鄉郊區住家，並於實體店面及網路購入零件進行改造。為了避免試槍聲響引人側目，他還刻意選在深夜前往偏僻山區試射。

此外，由於林男有吸毒惡習且作息日夜顛倒，專案人員為突破偵辦瓶頸，只能配合其作息深夜深入山區，追查偽裝成「爆竹聲」的試槍聲響，並追蹤住宅區內的金屬加工雜音。經交叉比對研析，最終順利鎖定林男住處發動攻堅，成功搗破這處地下兵工廠。

警方依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將林男移送台灣屏東地方檢察署偵辦。警方也呼籲，持有具殺傷力槍械與子彈皆屬違法，民眾若發現非法槍械或可疑情資應踴躍檢舉，共同維護治安。