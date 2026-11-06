快訊

台股重挫 謝金河指「台灣掃到颱風尾」：有護國神山相對有抵抗力

私下企圖脫產…台64丟包高材生慘遭4車輾死 Bolt司機遭判13年

主機變貴、銷量暴跌41%！任天堂社長1招掛保證「Switch 2不會再漲價」

聽新聞
0:00 / 0:00

鐵工隱身屏東郊區改槍 警方深夜循試射爆竹聲逮人

中央社／ 高雄6日電

具鐵工背景的林姓男子染上毒癮，隱身屏東萬巒鄉住處改造槍枝，還半夜跑到山區試槍。刑事局南部打擊犯罪中心循試槍「爆竹聲」蒐證攻堅逮人，依違反槍砲等罪移送屏檢偵辦。

內政部警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心今天發布新聞稿指出，為防止黑槍流入市面，警方日前接獲情資，指設籍屏東地區的55歲林男涉嫌改造槍枝。南打會同屏東地檢署、桃園市警察局蘆竹及大溪分局共組專案小組，今年9月1日前往屏東縣萬巒鄉發動搜索。

專案小組現場查扣火藥槍1支、改造槍枝3把（其中1把經鑑定具殺傷力），以及子彈、鋼珠、鑽床、砂輪機、電鑽與噴火槍等大批改槍工具，同時起獲毒品吸食器及殘渣袋等證物。

警方調查，林男擁有多年鐵工背景，對金屬加工具備專業技能。他為掩人耳目，採「螞蟻搬家」方式分批購買大型機具運往萬巒鄉郊區住家，並於實體店面及網路購入零件進行改造。為了避免試槍聲響引人側目，他還刻意選在深夜前往偏僻山區試射。

此外，由於林男有吸毒惡習且作息日夜顛倒，專案人員為突破偵辦瓶頸，只能配合其作息深夜深入山區，追查偽裝成「爆竹聲」的試槍聲響，並追蹤住宅區內的金屬加工雜音。經交叉比對研析，最終順利鎖定林男住處發動攻堅，成功搗破這處地下兵工廠。

警方依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將林男移送台灣屏東地方檢察署偵辦。警方也呼籲，持有具殺傷力槍械與子彈皆屬違法，民眾若發現非法槍械或可疑情資應踴躍檢舉，共同維護治安。

屏東 內政部 槍枝

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

走路怪怪的！鞋底挖空塞713克海洛因 桃園機場闖關遭海巡查獲

虛擬貨幣下注新北市長選舉 南部民眾涉賭博遭移送

幫付每人1500元 五峰村長候選人兒子招待9選民海釣遭聲押

影／苗栗58歲婦騎機車載孫上學 撞上路邊卸貨堆高機身亡

相關新聞

高金素梅涉共諜案遭起訴...辦公室主任、助理自白認罪 出庭不發一語

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑詐領助理費、協會補助款，又涉共諜案棄保潛逃出境。高檢署今依違反國家安全法為大陸地區公務機構發展組織罪、貪汙治罪條例職務上收賂等罪嫌，起訴高金素梅、張俊傑及辦公室主任陳智葟、助理林怡君，因陳、林女被約談後羈押禁見，台灣高等法院今開庭訊問，兩人面對媒體詢問均不發一語。

毒蟲集團19刀劫殺鹹水雞達人 遺屬補償金「打8折」興訟二連敗

南港知名鹹水雞達人林姓男子2019年遇毒蟲「黑吃黑」搶劫，身中19刀身亡，遺屬申請犯罪被害補償金，經士林地檢署認定死者持毒遭致受害，酌減2成給付金額。家屬不服提行政訴訟，台北高等行政法院更一審認定，士檢就補償金額打8折部分並無違誤，且妻、母有足夠財產支應未來生活，駁回2人扶養費申請也屬合法，判遺屬敗訴。

河口湖命案疑牽出詐保集團？ 女助理揭李碩彬自稱全台有24名助理

38歲的台灣女子井雲蓉參團赴日本旅遊，上月被發現頸部遭利刃重創身亡。檢警調查指出，29歲的李碩彬涉嫌與井雲蓉虛偽結婚，隨後鼓吹妻子單獨赴日並投保總額高達4500萬元的天價保單；李男更涉嫌教唆前女友楊閔涵前往日本河口湖，持刀殺害井雲蓉以企圖詐領保險金。

高金素梅涉共諜案遭求刑14年 國民黨團聲援轟草率起訴：司法東廠

無黨籍立委高金素梅因疑涉共諜案，台灣高等檢察署今依國安法、貪汙治罪條例等起訴，求刑14年。國民黨立院黨團下午發出新聞稿聲援高金素梅，批高檢署起訴「草率」，表示深表遺憾，堅定支持高金素梅捍衛清白。

後座女抽電子煙露餡 中壢毒男心虛狂逃逆向闖紅燈撞無辜騎士

桃園市警察局保安大隊員警員昨（5）日夜間於中壢區執行巡邏勤務時，在健行路一帶發現一輛機車行車不穩，且後座的32歲劉姓女子更手持電子煙，警員遂上前攔查，未料駕駛33歲莊姓男子竟心虛加速逃逸，甚至撞上無辜騎士，經唾液篩檢確認陽性反應。

影／10年內第2次毒駕！高雄男毒駕拒檢狂逃撞轎車

高雄市53歲沈姓男子騎機車遇警方攔查，竟加速逃逸，沿途蛇行、逆向，最後闖紅燈撞上轎車。警方上前將他壓制，發現他持有安非他命，毒品唾液快篩呈陽性，查出他10年內第二次毒駕，連同其他違規罰款，最高可罰25萬8600元，並沒入機車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。