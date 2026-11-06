後座女抽電子煙露餡 中壢毒男心虛狂逃逆向闖紅燈撞無辜騎士

桃園市警察局保安大隊員警員昨（5）日夜間於中壢區執行巡邏勤務時，在健行路一帶發現一輛機車行車不穩，且後座的32歲劉姓女子更手持電子煙，警員遂上前攔查，未料駕駛33歲莊姓男子竟心虛加速逃逸，甚至撞上無辜騎士，經唾液篩檢確認陽性反應。

警員駕駛警車追在機車後面要攔查，不料，莊男沿途逆向行駛闖紅燈，還撞上無辜騎士，雙雙倒地，才被警方逮捕。警員在現場查獲依託咪酯及安非他命等毒品，莊男經唾液毒品快篩檢測亦呈現陽性反應，且兩人都有毒品前科，全案訊後依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌，依法移送偵辦。

保安警察大隊指出，今年度已查獲逾400起毒駕案件，警方嚴正呼籲，道路交通管理處罰條例已加重處罰毒駕行為，包含提高罰緩、沒入車輛等，保安警察大隊將持續於街頭道路加強盤查可疑人車，查緝毒品毒駕犯罪，落實毒駕零容忍，以淨化市區治安，安定民心。

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33歲莊男遇到桃園市保安大隊攔查心虛逃逸，結果撞上無辜騎士雙雙倒地。圖／桃園市警察局保安警察大隊提供

警員在現場查獲依託咪酯及安非他命等毒品。圖／桃園市警察局保安警察大隊提供