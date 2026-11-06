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大園警嚴抓毒駕 2人拒測各挨罰27萬、沒入車輛

桃園電子報／ 桃園電子報

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為強化毒駕查緝效能，桃園市大園警分局除持續透過巡邏、路檢及專案勤務加強查察。圖：讀者提供

毒駕新制自10月31日起正式上路， 為強化毒駕查緝效能，桃園市大園警分局除持續透過巡邏、路檢及專案勤務加強查察外，更添購行動電腦腳架，提升路檢勤務車輛辨識效率，強化可疑車輛過濾及查緝能力。今年度迄今已查獲91件毒駕案件，並於昨（4）日規劃執行擴大臨檢勤務，期間查獲2件疑似毒駕案件，然而當事人均拒絕接受毒品唾液快篩檢測，警方當場依拒絕檢測舉發，各處27萬罰鍰，並沒入車輛。

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大園分局添購行動電腦腳架，提升路檢勤務車輛辨識效率，強化可疑車輛過濾及查緝能力。圖：讀者提供

三菓派出所表示，員警日前19時20分許執行巡邏勤務，行經大園區復興街一帶時，發現一名46歲洪姓男子騎乘普通重型機車，停靠路旁時未依規定使用方向燈，便上前攔查。員警盤查過程中，察覺洪男精神狀態不佳、神情異常，進一步徵得其同意後實施唾液毒品快篩，結果呈第二級毒品陽性反應，員警隨即依法逮捕，並將車輛沒入，全案移請桃園地檢署偵辦。

大園分局指出，相較舊制，新制大幅提高毒駕及拒絕檢測罰鍰，汽車毒駕最高可處15萬元、機車最高12萬元，拒絕檢測則處27萬元，累犯更採逐次加重且無上限；此外，毒駕或拒測車輛不論所有權歸屬均依法沒入，駕駛人將面臨吊銷駕照及重新考照限制，明知駕駛人毒駕的成年乘客應連坐開罰，全面提高毒駕違法成本及嚇阻效果。

大園分局呼籲，毒品會影響駕駛人的判斷力及反應能力，施用毒品後駕車不僅危害自身安全，更可能造成無辜用路人傷亡。警方將持續結合科技設備及各項勤務作為，強力查緝毒駕，呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法，共同維護道路交通安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園警嚴抓毒駕 2人拒測各挨罰27萬、沒入車輛

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