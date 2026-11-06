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走路怪怪的！鞋底挖空塞713克海洛因 桃園機場闖關遭海巡查獲

桃園電子報／ 桃園電子報

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周男將運動鞋鞋底挖空，將毛重約713公克的第一級毒品海洛因藏在腳下。圖：海巡提供

運毒手法推陳出新，竟連「鞋底」也成為藏毒工具。海巡署偵防分署桃園查緝隊日前接獲跨國運毒情資，在桃園國際機場查獲涉嫌自東埔寨運輸毒品入境的本國籍周姓男子，發現周男將運動鞋鞋底挖空，將毛重約713公克的第一級毒品海洛因藏在腳下，後續專案小組又查獲共犯及接應人員等3人，全案依涉嫌《毒品危害防制條例》移送桃園地方檢察署偵辦，目前周男等人已被起訴。

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周男所穿著的運動鞋底內部遭挖空，夾藏兩包白色粉末狀物品。圖：海巡提供

桃園查緝隊表示，接獲疑似運毒情資後，隨即報請檢察官指揮偵辦，並會同財政部關務署台北關、內政部警政署航空警察局及桃園市桃園警分局等單位組成專案小組，共同進行情資蒐集研析。專案小組於今(115)年4月19日在桃園國際機場執行查緝，成功攔查涉嫌自東埔寨運輸毒品入境的周男，面對查緝人員神情緊張，步伐沉重舉止異常。現場查驗赫然發現周男所穿著的運動鞋底內部遭挖空，夾藏兩包白色粉末狀物品。

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經儀器鑑驗該白色粉末為第一級毒品海洛因，毛重約713公克。圖：海巡提供

經儀器鑑驗該白色粉末為第一級毒品海洛因，毛重約713公克，後續專案小組並擴大追查，另緝獲3名共犯及接應人員，將4名涉案犯嫌依涉嫌違反《毒品危害防制條例》移送桃檢偵辦，經檢察官偵查終結後已於8月14日提起公訴。

海巡署呼籲，毒品不僅影響個人健康，更嚴重危害社會治安。依《毒品危害防制條例》規定，運輸、販賣第一級毒品將面臨死刑或無期徒刑嚴厲刑責，切勿因貪圖不法利益，受犯罪集團利誘而從事運輸、販賣毒品等犯罪行為。海巡署將持續強化邊境及海域查緝能量，並與海關、警察等司法機關密切合作，全力阻絕毒品走私入境，如發現毒品、走私或其他不法犯罪線索，請撥打海巡署「118」免付費報案專線，共同守護國境安全，共創無毒家園。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：走路怪怪的！鞋底挖空塞713克海洛因 桃園機場闖關遭海巡查獲

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