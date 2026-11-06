影／10年內第2次毒駕！高雄男毒駕拒檢狂逃撞轎車

高雄市53歲沈姓男子騎機車遇警方攔查，竟加速逃逸，沿途蛇行、逆向，最後闖紅燈撞上轎車。警方上前將他壓制，發現他持有安非他命，毒品唾液快篩呈陽性，查出他10年內第二次毒駕，連同其他違規罰款，最高可罰25萬8600元，並沒入機車。

警方表示，11月4日晚間9時許，前鎮警分局一心路派出所員警執行交通違規取締勤務，巡經前鎮區南華路，發現沈男騎機車行車搖晃、形跡可疑，示意他停車受檢。不料沈男假意配合後，突然加速逃逸，沿途蛇行、數度逆向行駛。

警方考量追逐過程可能造成更大危險，保持安全距離尾隨蒐證，持續掌握沈男動向。沈男行經南華路與南江街口時，因闖紅燈撞上1輛直行轎車，當場人車倒地，所幸轎車駕駛未受傷。

沈男倒地後仍企圖逃離現場，員警立即上前將他壓制，防止他逃逸，並通報救護人員到場檢視傷勢，確認沒有明顯大礙，未送醫治療。

警方調查時，沈男主動交出1包安非他命，坦承數日前曾施用海洛因及安非他命。警方對他快篩唾液呈陽性反應，依涉嫌公共危險、違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

警方另針對沈男沿途違規舉發，包括拒絕攔檢、闖紅燈、不依規定駛入來車道3次、危險駕駛，並查出今年1月也曾毒駕，10年內第2次毒駕，總計最高可罰25萬8600元，並沒入機車。

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