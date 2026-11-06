張俊傑海上逃亡價碼1500萬 「滿瑞富6號」台籍船長與4名漁工聲押

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑棄保潛逃，確定張已於10月28日從基隆正濱漁港偷渡，檢方調查，張先登上漁船「錢春168號」，再跳到「滿瑞富6號」出海，開船者是大陸籍船長陳華亭，漁船開到海峽中線後，張被大陸漁船接走，台北地檢署搜索拘提7人到案，今深夜聲押人頭船主黃新嘉與4名印尼籍漁工。

至於陳華亭尚在偵訊中，船東李鳳嬌10萬交保、限制出境出海。由於陳華亭身分特殊，檢警不排除他是受中共指令鋌而走險。

據了解，陳華亭是大陸籍漁工，實質上卻是「滿瑞富六號」的船長，依最新情資顯示，張俊傑逃亡價碼已從1200萬加至1500萬，他是受誰指示載送張俊傑？有無對價關係？幕後誰在操盤？知不知道張要去哪？是檢方調查重點。

據調查，張俊傑10月28日逃亡前，已做好周全計畫，他從南往北逃逸，每到一個點，都有3至4輛車同時交替接應，為免被監視器拍攝，張俊傑幾乎都坐後座，甚至藏在後行李箱，很難確認是哪台車載送，整起大逃亡可說是有組織的綿密策畫。

張俊傑抵達基隆正濱漁港後，先跳上「錢春168號」，等過了十幾分鐘，再跳上「滿瑞富6號」，當時陳華亭已在船上等候，沒多久便開船，接著「錢春168號」也啟航，以致檢警誤張是搭乘「錢春168號」逃亡。

檢警發現，10月29日陳華亭已將張俊傑載往海峽中線，由另艘大陸漁船接走，30日漁船開回台灣，由於張每個地點停留不會超過3天，以致檢警掌握進度始終落後幾天，直到11月2日追到張現身正濱漁港，才知為時已晚。

張俊傑逃亡期間，警方曾數度有機會逮人，攻堅後卻發現人去樓空，但屋內的茶卻是溫的，懷疑有內鬼通風報信。海巡署登檢失利也將自檢，清查有無人員放水護航。

「滿瑞富六號」四名印尼籍漁工遭檢方聲押。記者張宏業／攝影