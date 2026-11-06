聽新聞
0:00 / 0:00

張俊傑海上逃亡價碼1500萬 「滿瑞富6號」台籍船長與4名漁工聲押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑棄保潛逃，確定張已於10月28日從基隆正濱漁港偷渡，檢方調查，張先登上漁船「錢春168號」，再跳到「滿瑞富6號」出海，開船者是大陸籍船長陳華亭，漁船開到海峽中線後，張被大陸漁船接走，台北地檢署搜索拘提7人到案，今深夜聲押人頭船主黃新嘉與4名印尼籍漁工。

至於陳華亭尚在偵訊中，船東李鳳嬌10萬交保、限制出境出海。由於陳華亭身分特殊，檢警不排除他是受中共指令鋌而走險。

據了解，陳華亭是大陸籍漁工，實質上卻是「滿瑞富六號」的船長，依最新情資顯示，張俊傑逃亡價碼已從1200萬加至1500萬，他是受誰指示載送張俊傑？有無對價關係？幕後誰在操盤？知不知道張要去哪？是檢方調查重點。

據調查，張俊傑10月28日逃亡前，已做好周全計畫，他從南往北逃逸，每到一個點，都有3至4輛車同時交替接應，為免被監視器拍攝，張俊傑幾乎都坐後座，甚至藏在後行李箱，很難確認是哪台車載送，整起大逃亡可說是有組織的綿密策畫。

張俊傑抵達基隆正濱漁港後，先跳上「錢春168號」，等過了十幾分鐘，再跳上「滿瑞富6號」，當時陳華亭已在船上等候，沒多久便開船，接著「錢春168號」也啟航，以致檢警誤張是搭乘「錢春168號」逃亡。

檢警發現，10月29日陳華亭已將張俊傑載往海峽中線，由另艘大陸漁船接走，30日漁船開回台灣，由於張每個地點停留不會超過3天，以致檢警掌握進度始終落後幾天，直到11月2日追到張現身正濱漁港，才知為時已晚。

張俊傑逃亡期間，警方曾數度有機會逮人，攻堅後卻發現人去樓空，但屋內的茶卻是溫的，懷疑有內鬼通風報信。海巡署登檢失利也將自檢，清查有無人員放水護航。

「滿瑞富六號」四名印尼籍漁工遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
「滿瑞富六號」四名印尼籍漁工遭檢方聲押。記者張宏業／攝影

「滿瑞富六號」台籍人頭船長黃新嘉遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
「滿瑞富六號」台籍人頭船長黃新嘉遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
「滿瑞富6號」船東李鳳嬌10萬交保、限制出境出海。記者張宏業/攝影
「滿瑞富6號」船東李鳳嬌10萬交保、限制出境出海。記者張宏業/攝影
「滿瑞富6號」陸籍船長陳華亭協助張俊傑逃亡遭拘提。記者張宏業/攝影
「滿瑞富6號」陸籍船長陳華亭協助張俊傑逃亡遭拘提。記者張宏業/攝影

張俊傑 聲押 高金素梅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸籍船長載張俊傑偷渡 漁網覆身躲安檢

影／疑助張俊傑偷渡 「滿瑞富6號」船東、船長及印尼漁工移送北檢

傳助張俊傑偷渡 檢追查第二艘接駁船

影／12分鐘接應上船！張俊傑偷渡影片畫面全曝光 巧妙避海巡人員

相關新聞

張俊傑海上逃亡價碼1500萬 「滿瑞富6號」台籍船長與4名漁工聲押

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑棄保潛逃，確定張已於10月28日從基隆正濱漁港偷渡，檢方調查，張先登上漁船「錢春168號」，再跳到「滿瑞富6號」出海，開船者是大陸籍船長陳華亭，漁船開到海峽中線後，張被大陸漁船接走，台北地檢署搜索拘提7人到案，今深夜聲押人頭船主黃新嘉與4名印尼籍漁工。

張俊傑疑偷渡出海 涉案船長及4印尼船員遭聲押

立委高金素梅助理張俊傑疑自基隆偷渡出海，北檢指揮專案小組搜索、約談「滿瑞富6號」李姓船東及黃姓船長，並拘提5名船員，今天...

修反滲透法重罰跨境鎮壓 朝野不同調

立法院司法及法制委員會昨邀法務部等機關，針對跨境鎮壓及法律防制機制報告。法務部長鄭銘謙證實，將修法在反滲透法增訂規範、加重處罰。民眾黨立委陳昭姿質疑，先前討論修法後無下文，這回重提是否是「選前騙選票」。

陸籍船長載張俊傑偷渡 漁網覆身躲安檢

立法委員高金素梅前辦公室主任張俊傑棄保潛逃，檢方查出，他十月廿八日從基隆正濱漁港偷渡，先登上漁船「錢春一六八號」，再轉搭「滿瑞富六號」，躺在甲板上以漁網藏身。大陸籍船長陳華亭將船開至海峽中線後，張由大陸漁船接走。海巡署拘提陳及四名漁工，並約談人頭船主黃新嘉、船東李鳳嬌，七人昨天移送北檢複訊。李鳳嬌十萬交保、限制出境出海，三名印尼漁工聲押。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。